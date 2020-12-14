Отряд кораблей ТОФ прибыл в Индонезию

Три корабля Тихоокеанского флота - ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга" - прибыли с деловым походом в порт Танджунг Перак в индонезийском городе Сурабая.

Сейчас отряд ТОФ совершает дальний поход. В Индонезии экипажам предстоит пополнить запас воды и топлива.

"Корабли покинули Владивосток 1 ноября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пояснил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.