Сын известного дальневосточного тигра Амура уехал к невесте в ОАЭ

Тигр Шерхан из Приморского сафари-парка отправился в Объединенные Арабские Эмираты в зоологический центр "Ал Бустан" в Абу-Даби. Там ему предстоит встреча с невестой.

Знакомство состоится в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра. Тигрица тоже "россиянка" и уже прибыла в ОАЭ из Новосибирского зоопарка, сообщается на сайте сафари-парка.

Шерхан отправился в поездку спокойно, без проблем зашел в транспортную клетку, к которой его постепенно приучали, подкладывая в нее мясо. Обездвиживать тигра не пришлось. Зверь воспитывался людьми, поэтому перевозить его намного проще, чем не ручного тигра.

Шерхан - сын тигрицы Уссури и знаменитого тигра Амура, который долго дружил с козлом Тимуром. За их взаимоотношениями следил едва ли не весь мир. Козла привели к тигру на обед, но он сумел дать хищнику отпор. Потом они подружились и жили в одном вольере. В 2019 году Тимур умер.

Поскольку Шерхан отправился во взрослую жизнь, у Амура и Уссури в рамках программы размножения появилась возможность родить еще тигрят.