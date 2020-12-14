В Хабаровский край доставили вторую партию вакцины от COVID-19

Партия из 700 доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступила в Хабаровский край. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда правительства региона по социальным вопросам Евгения Никонова.

Первая пробная партия вакцины от коронавируса была доставлена в край еще в сентябре. 42 дозы ушли на то, чтобы привить врачей инфекционной больницы №10, работающих в "красной зоне", и медиков скорой помощи. Все они перенесли вакцинацию хорошо, у них успешно выработались антитела. С 3 декабря начали прививать медиков, работающих в военных медицинских учреждениях с больными COVID-19.

"Вакцина будет поступать несколькими траншами, ближайший рассчитан на поставку почти 18 тысяч доз вакцины. Между Минздравом России и Минздравом края заключено соглашение, согласно которому мы берём на себя обязательства по сохранения всей холодовой цепи при доставке и транспортировке вакцины. На сегодняшний день разработана логистическая карта, которая предусматривает участие 26 медицинских организация края как в городах, так и в районах", - цитирует агентство сообщение и.о. министра здравоохранения края Юрия Бойченко.