В Приморье ритуальную службу оштрафовали за ограничение конкуренции

Приморское управление Федеральной антимонопольной службы РФ оштрафовало на 500 тысяч рублей МБУ "Некрополь" - похоронная служба не исполнила предписание ведомства о прекращении действий, ограничивающих конкуренцию, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее комиссия Приморского УФАС признала муниципальную похоронную компанию виновной в ограничении конкуренции, которые она допускала в отношении других предприятий, работающих в сфере ритуальных услуг.

"Работники МУПВ "Некрополь" необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на территорию кладбищ и продажу наряд-заказов на копку могил, а также незаконно присвоили себе исключительное право на их изготовление", - говорится в сообщении.

В антимонопольной службе считают, что эти действия нарушают закона о защите конкуренции, так как создают препятствия при оказании услуг. "Некрополь" получил от УФАС соответствующее предписание, но не выполнил его, после чего и был привлечен к административной ответственности.