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14.12.2020 06:18
Рубрика: Происшествия

В Приморье закрыли интернет-магазин по продаже наркотиков

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье пойдет под суд организатор группы, которая создала онлайн-магазин по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Как установило следствие, организатором группы, которая планировала продавать запрещенные синтетические вещества через систему "закладок", выступил 30-летний житель Владивостока. В одном из популярных мессенджеров он создал интернет-магазин - продумал дизайн онлайн-площадки, указал ассортимент и цены товара, а кроме того, привлек к работе двух людей, которые должны были делать "закладки" и координировать действия.

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Деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов - полицейскими при оперативном сопровождении сотрудников Пограничного УФСБ РФ по краю.

Во время обыска на квартирах у участников группы нашли и изъяли более 635 граммов синтетических наркотиков (производное N-метилэфедрона).

В отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере". Расследование завершено. Уголовное дело в отношении остальных участников преступного бизнеса выделено в отдельное производство.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Борьба с наркотиками

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