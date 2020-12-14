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14.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 328 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5874
  • 2 Санкт-Петербург 3771
  • 3 Московская область 1484
  • 4 Нижегородская область 493
  • 5 Архангельская область 403
  • 6 Свердловская область 397
  • 7 Ростовская область 384
  • 8 Воронежская область 381
  • 9 Республика Карелия 369
  • 10 Вологодская область 366
  • 11 Республика Крым 349
  • 12 Хабаровский край 334
  • 13 Красноярский край 334
  • 14 Псковская область 328
  • 15 Пермский край 316
  • 16 Челябинская область 303
  • 17 Самарская область 295
  • 18 Республика Коми 291
  • 19 Ульяновская область 291
  • 20 Мурманская область 283
  • 21 Иркутская область 275
  • 22 Волгоградская область 271
  • 23 Забайкальский край 264
  • 24 Саратовская область 259
  • 25 Омская область 242
  • 26 Кировская область 240
  • 27 Приморский край 238
  • 28 Ставропольский край 234
  • 29 Тверская область 232
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 230
  • 31 Республика Бурятия 226
  • 32 Ленинградская область 221
  • 33 Алтайский край 220
  • 34 Новгородская область 212
  • 35 Тульская область 205
  • 36 Удмуртская Республика 205
  • 37 Калининградская область 203
  • 38 Республика Саха (Якутия) 202
  • 39 Брянская область 196
  • 40 Ямало-Ненецкий автономный округ 195
  • 41 Владимирская область 191
  • 42 Ярославская область 190
  • 43 Томская область 187
  • 44 Республика Хакасия 180
  • 45 Пензенская область 180
  • 46 Краснодарский край 180
  • 47 Оренбургская область 179
  • 48 Орловская область 177
  • 49 Астраханская область 177
  • 50 Белгородская область 177
  • 51 Курская область 176
  • 52 Тюменская область 176
  • 53 Ивановская область 175
  • 54 Новосибирская область 170
  • 55 Калужская область 168
  • 56 Кемеровская область 166
  • 57 Республика Башкортостан 154
  • 58 Амурская область 151
  • 59 Липецкая область 150
  • 60 Республика Дагестан 150
  • 61 Смоленская область 148
  • 62 Тамбовская область 140
  • 63 Чеченская Республика 139
  • 64 Сахалинская область 138
  • 65 Рязанская область 134
  • 66 Республика Чувашия 129
  • 67 Костромская область 115
  • 68 Республика Калмыкия 109
  • 69 Курганская область 105
  • 70 Республика Адыгея 103
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 100
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 95
  • 73 Республика Татарстан 95
  • 74 Республика Алтай 93
  • 75 Республика Мордовия 88
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 85
  • 77 Республика Тыва 81
  • 78 Камчатский край 80
  • 79 Республика Ингушетия 80
  • 80 Севастополь 77
  • 81 Республика Марий Эл 54
  • 82 Магаданская область 42
  • 83 Еврейская автономная область 23
  • 84 Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 681 256 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%
  • 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев
  1. Москва 75
  2. Санкт-Петербург 64
  3. Московская область 32
  4. Ростовская область 23
  5. Пермский край 20
  6. Свердловская область 17
  7. Красноярский край 16
  8. Нижегородская область 15
  9. Иркутская область 14
  10. Краснодарский край 10
  11. Алтайский край 10
  12. Воронежская область 9
  13. Владимирская область 8
  14. Ивановская область 7
  15. Омская область 7
  16. Новосибирская область 6
  17. Тульская область 5
  18. Республика Крым 5
  19. Ставропольский край 5
  20. Удмуртская Республика 5
  21. Республика Чувашия 5
  22. Саратовская область 5
  23. Челябинская область 5
  24. Республика Бурятия 5
  25. Белгородская область 4
  26. Астраханская область 4
  27. Волгоградская область 4
  28. Самарская область 4
  29. Кемеровская область 4
  30. Томская область 4
  31. Тамбовская область 3
  32. Ярославская область 3
  33. Мурманская область 3
  34. Севастополь 3
  35. Республика Башкортостан 3
  36. Ханты-Мансийский автономный округ 3
  37. Приморский край 3
  38. Хабаровский край 3
  39. Калужская область 2
  40. Липецкая область 2
  41. Псковская область 2
  42. Республика Адыгея 2
  43. Республика Дагестан 2
  44. Кабардино-Балкарская Республика 2
  45. Пензенская область 2
  46. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  47. Республика Алтай 2
  48. Орловская область 1
  49. Смоленская область 1
  50. Республика Коми 1
  51. Республика Ингушетия 1
  52. Чеченская Республика 1
  53. Республика Марий Эл 1
  54. Кировская область 1
  55. Оренбургская область 1
  56. Магаданская область 1
  57. Сахалинская область 1
  58. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 47 391 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 562 человека
  1. Москва 4932
  2. Санкт-Петербург 1903
  3. Московская область 961
  4. Нижегородская область 432
  5. Свердловская область 401
  6. Красноярский край 400
  7. Архангельская область 390
  8. Воронежская область 379
  9. Ульяновская область 371
  10. Хабаровский край 361
  11. Республика Коми 335
  12. Вологодская область 298
  13. Самарская область 277
  14. Мурманская область 268
  15. Пермский край 252
  16. Ханты-Мансийский автономный округ 246
  17. Ростовская область 239
  18. Кировская область 227
  19. Саратовская область 226
  20. Брянская область 224
  21. Ямало-Ненецкий автономный округ 211
  22. Волгоградская область 205
  23. Томская область 188
  24. Владимирская область 187
  25. Республика Карелия 170
  26. Курская область 169
  27. Кемеровская область 164
  28. Республика Саха (Якутия) 163
  29. Оренбургская область 158
  30. Тульская область 153
  31. Тюменская область 152
  32. Удмуртская Республика 142
  33. Забайкальский край 139
  34. Приморский край 131
  35. Калужская область 127
  36. Кабардино-Балкарская Республика 121
  37. Пензенская область 119
  38. Рязанская область 118
  39. Краснодарский край 115
  40. Тверская область 114
  41. Республика Калмыкия 108
  42. Ленинградская область 107
  43. Ставропольский край 105
  44. Ярославская область 103
  45. Республика Чувашия 98
  46. Новосибирская область 96
  47. Республика Бурятия 96
  48. Республика Хакасия 92
  49. Белгородская область 87
  50. Астраханская область 87
  51. Республика Северная Осетия - Алания 83
  52. Республика Татарстан 83
  53. Калининградская область 82
  54. Карачаево-Черкесская Республика 81
  55. Республика Мордовия 77
  56. Республика Адыгея 71
  57. Курганская область 71
  58. Алтайский край 70
  59. Республика Дагестан 66
  60. Камчатский край 62
  61. Амурская область 61
  62. Республика Тыва 59
  63. Омская область 58
  64. Сахалинская область 56
  65. Магаданская область 46
  66. Орловская область 45
  67. Чеченская Республика 39
  68. Смоленская область 34
  69. Псковская область 32
  70. Иркутская область 29
  71. Челябинская область 25
  72. Новгородская область 24
  73. Липецкая область 23
  74. Костромская область 20
  75. Тамбовская область 20
  76. Республика Крым 19
  77. Ивановская область 18
  78. Республика Алтай 17
  79. Севастополь 16
  80. Республика Ингушетия 11
  81. Республика Башкортостан 10
  82. Республика Марий Эл 5
  83. Ненецкий автономный округ 1
  84. Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 124 797.

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