За сутки в России подтверждено 27 328 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,9% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5874

2 Санкт-Петербург 3771

3 Московская область 1484

4 Нижегородская область 493

5 Архангельская область 403

6 Свердловская область 397

7 Ростовская область 384

8 Воронежская область 381

9 Республика Карелия 369

10 Вологодская область 366

11 Республика Крым 349

12 Хабаровский край 334

13 Красноярский край 334

14 Псковская область 328

15 Пермский край 316

16 Челябинская область 303

17 Самарская область 295

18 Республика Коми 291

19 Ульяновская область 291

20 Мурманская область 283

21 Иркутская область 275

22 Волгоградская область 271

23 Забайкальский край 264

24 Саратовская область 259

25 Омская область 242

26 Кировская область 240

27 Приморский край 238

28 Ставропольский край 234

29 Тверская область 232

30 Ханты-Мансийский автономный округ 230

31 Республика Бурятия 226

32 Ленинградская область 221

33 Алтайский край 220

34 Новгородская область 212

35 Тульская область 205

36 Удмуртская Республика 205

37 Калининградская область 203

38 Республика Саха (Якутия) 202

39 Брянская область 196

40 Ямало-Ненецкий автономный округ 195

41 Владимирская область 191

42 Ярославская область 190

43 Томская область 187

44 Республика Хакасия 180

45 Пензенская область 180

46 Краснодарский край 180

47 Оренбургская область 179

48 Орловская область 177

49 Астраханская область 177

50 Белгородская область 177

51 Курская область 176

52 Тюменская область 176

53 Ивановская область 175

54 Новосибирская область 170

55 Калужская область 168

56 Кемеровская область 166

57 Республика Башкортостан 154

58 Амурская область 151

59 Липецкая область 150

60 Республика Дагестан 150

61 Смоленская область 148

62 Тамбовская область 140

63 Чеченская Республика 139

64 Сахалинская область 138

65 Рязанская область 134

66 Республика Чувашия 129

67 Костромская область 115

68 Республика Калмыкия 109

69 Курганская область 105

70 Республика Адыгея 103

71 Кабардино-Балкарская Республика 100

72 Карачаево-Черкесская Республика 95

73 Республика Татарстан 95

74 Республика Алтай 93

75 Республика Мордовия 88

76 Республика Северная Осетия-Алания 85

77 Республика Тыва 81

78 Камчатский край 80

79 Республика Ингушетия 80

80 Севастополь 77

81 Республика Марий Эл 54

82 Магаданская область 42

83 Еврейская автономная область 23

84 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 681 256 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%

3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7% За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев Москва 75 Санкт-Петербург 64 Московская область 32 Ростовская область 23 Пермский край 20 Свердловская область 17 Красноярский край 16 Нижегородская область 15 Иркутская область 14 Краснодарский край 10 Алтайский край 10 Воронежская область 9 Владимирская область 8 Ивановская область 7 Омская область 7 Новосибирская область 6 Тульская область 5 Республика Крым 5 Ставропольский край 5 Удмуртская Республика 5 Республика Чувашия 5 Саратовская область 5 Челябинская область 5 Республика Бурятия 5 Белгородская область 4 Астраханская область 4 Волгоградская область 4 Самарская область 4 Кемеровская область 4 Томская область 4 Тамбовская область 3 Ярославская область 3 Мурманская область 3 Севастополь 3 Республика Башкортостан 3 Ханты-Мансийский автономный округ 3 Приморский край 3 Хабаровский край 3 Калужская область 2 Липецкая область 2 Псковская область 2 Республика Адыгея 2 Республика Дагестан 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Пензенская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Республика Алтай 2 Орловская область 1 Смоленская область 1 Республика Коми 1 Республика Ингушетия 1 Чеченская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Кировская область 1 Оренбургская область 1 Магаданская область 1 Сахалинская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 47 391 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 562 человека Москва 4932 Санкт-Петербург 1903 Московская область 961 Нижегородская область 432 Свердловская область 401 Красноярский край 400 Архангельская область 390 Воронежская область 379 Ульяновская область 371 Хабаровский край 361 Республика Коми 335 Вологодская область 298 Самарская область 277 Мурманская область 268 Пермский край 252 Ханты-Мансийский автономный округ 246 Ростовская область 239 Кировская область 227 Саратовская область 226 Брянская область 224 Ямало-Ненецкий автономный округ 211 Волгоградская область 205 Томская область 188 Владимирская область 187 Республика Карелия 170 Курская область 169 Кемеровская область 164 Республика Саха (Якутия) 163 Оренбургская область 158 Тульская область 153 Тюменская область 152 Удмуртская Республика 142 Забайкальский край 139 Приморский край 131 Калужская область 127 Кабардино-Балкарская Республика 121 Пензенская область 119 Рязанская область 118 Краснодарский край 115 Тверская область 114 Республика Калмыкия 108 Ленинградская область 107 Ставропольский край 105 Ярославская область 103 Республика Чувашия 98 Новосибирская область 96 Республика Бурятия 96 Республика Хакасия 92 Белгородская область 87 Астраханская область 87 Республика Северная Осетия - Алания 83 Республика Татарстан 83 Калининградская область 82 Карачаево-Черкесская Республика 81 Республика Мордовия 77 Республика Адыгея 71 Курганская область 71 Алтайский край 70 Республика Дагестан 66 Камчатский край 62 Амурская область 61 Республика Тыва 59 Омская область 58 Сахалинская область 56 Магаданская область 46 Орловская область 45 Чеченская Республика 39 Смоленская область 34 Псковская область 32 Иркутская область 29 Челябинская область 25 Новгородская область 24 Липецкая область 23 Костромская область 20 Тамбовская область 20 Республика Крым 19 Ивановская область 18 Республика Алтай 17 Севастополь 16 Республика Ингушетия 11 Республика Башкортостан 10 Республика Марий Эл 5 Ненецкий автономный округ 1 Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 124 797. Роспотребнадзор установил нулевого пациента с коронавирусом в России