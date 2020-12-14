За сутки в России подтверждено 27 328 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 18,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5874
- 2 Санкт-Петербург 3771
- 3 Московская область 1484
- 4 Нижегородская область 493
- 5 Архангельская область 403
- 6 Свердловская область 397
- 7 Ростовская область 384
- 8 Воронежская область 381
- 9 Республика Карелия 369
- 10 Вологодская область 366
- 11 Республика Крым 349
- 12 Хабаровский край 334
- 13 Красноярский край 334
- 14 Псковская область 328
- 15 Пермский край 316
- 16 Челябинская область 303
- 17 Самарская область 295
- 18 Республика Коми 291
- 19 Ульяновская область 291
- 20 Мурманская область 283
- 21 Иркутская область 275
- 22 Волгоградская область 271
- 23 Забайкальский край 264
- 24 Саратовская область 259
- 25 Омская область 242
- 26 Кировская область 240
- 27 Приморский край 238
- 28 Ставропольский край 234
- 29 Тверская область 232
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 230
- 31 Республика Бурятия 226
- 32 Ленинградская область 221
- 33 Алтайский край 220
- 34 Новгородская область 212
- 35 Тульская область 205
- 36 Удмуртская Республика 205
- 37 Калининградская область 203
- 38 Республика Саха (Якутия) 202
- 39 Брянская область 196
- 40 Ямало-Ненецкий автономный округ 195
- 41 Владимирская область 191
- 42 Ярославская область 190
- 43 Томская область 187
- 44 Республика Хакасия 180
- 45 Пензенская область 180
- 46 Краснодарский край 180
- 47 Оренбургская область 179
- 48 Орловская область 177
- 49 Астраханская область 177
- 50 Белгородская область 177
- 51 Курская область 176
- 52 Тюменская область 176
- 53 Ивановская область 175
- 54 Новосибирская область 170
- 55 Калужская область 168
- 56 Кемеровская область 166
- 57 Республика Башкортостан 154
- 58 Амурская область 151
- 59 Липецкая область 150
- 60 Республика Дагестан 150
- 61 Смоленская область 148
- 62 Тамбовская область 140
- 63 Чеченская Республика 139
- 64 Сахалинская область 138
- 65 Рязанская область 134
- 66 Республика Чувашия 129
- 67 Костромская область 115
- 68 Республика Калмыкия 109
- 69 Курганская область 105
- 70 Республика Адыгея 103
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 100
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 95
- 73 Республика Татарстан 95
- 74 Республика Алтай 93
- 75 Республика Мордовия 88
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 85
- 77 Республика Тыва 81
- 78 Камчатский край 80
- 79 Республика Ингушетия 80
- 80 Севастополь 77
- 81 Республика Марий Эл 54
- 82 Магаданская область 42
- 83 Еврейская автономная область 23
- 84 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 681 256 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ 0,6%
- 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 450 летальных случаев
- Москва 75
- Санкт-Петербург 64
- Московская область 32
- Ростовская область 23
- Пермский край 20
- Свердловская область 17
- Красноярский край 16
- Нижегородская область 15
- Иркутская область 14
- Краснодарский край 10
- Алтайский край 10
- Воронежская область 9
- Владимирская область 8
- Ивановская область 7
- Омская область 7
- Новосибирская область 6
- Тульская область 5
- Республика Крым 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Саратовская область 5
- Челябинская область 5
- Республика Бурятия 5
- Белгородская область 4
- Астраханская область 4
- Волгоградская область 4
- Самарская область 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 4
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Мурманская область 3
- Севастополь 3
- Республика Башкортостан 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Калужская область 2
- Липецкая область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Пензенская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Республика Коми 1
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Оренбургская область 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 47 391 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 562 человека
- Москва 4932
- Санкт-Петербург 1903
- Московская область 961
- Нижегородская область 432
- Свердловская область 401
- Красноярский край 400
- Архангельская область 390
- Воронежская область 379
- Ульяновская область 371
- Хабаровский край 361
- Республика Коми 335
- Вологодская область 298
- Самарская область 277
- Мурманская область 268
- Пермский край 252
- Ханты-Мансийский автономный округ 246
- Ростовская область 239
- Кировская область 227
- Саратовская область 226
- Брянская область 224
- Ямало-Ненецкий автономный округ 211
- Волгоградская область 205
- Томская область 188
- Владимирская область 187
- Республика Карелия 170
- Курская область 169
- Кемеровская область 164
- Республика Саха (Якутия) 163
- Оренбургская область 158
- Тульская область 153
- Тюменская область 152
- Удмуртская Республика 142
- Забайкальский край 139
- Приморский край 131
- Калужская область 127
- Кабардино-Балкарская Республика 121
- Пензенская область 119
- Рязанская область 118
- Краснодарский край 115
- Тверская область 114
- Республика Калмыкия 108
- Ленинградская область 107
- Ставропольский край 105
- Ярославская область 103
- Республика Чувашия 98
- Новосибирская область 96
- Республика Бурятия 96
- Республика Хакасия 92
- Белгородская область 87
- Астраханская область 87
- Республика Северная Осетия - Алания 83
- Республика Татарстан 83
- Калининградская область 82
- Карачаево-Черкесская Республика 81
- Республика Мордовия 77
- Республика Адыгея 71
- Курганская область 71
- Алтайский край 70
- Республика Дагестан 66
- Камчатский край 62
- Амурская область 61
- Республика Тыва 59
- Омская область 58
- Сахалинская область 56
- Магаданская область 46
- Орловская область 45
- Чеченская Республика 39
- Смоленская область 34
- Псковская область 32
- Иркутская область 29
- Челябинская область 25
- Новгородская область 24
- Липецкая область 23
- Костромская область 20
- Тамбовская область 20
- Республика Крым 19
- Ивановская область 18
- Республика Алтай 17
- Севастополь 16
- Республика Ингушетия 11
- Республика Башкортостан 10
- Республика Марий Эл 5
- Ненецкий автономный округ 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 124 797.