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14.12.2020 20:18
Рубрика: Происшествия

След преступника обязательно возьмут

Следственный комитет РФ объяснил, как после приема у Александра Бастрыкина сыщики даже спустя годы находят убийц
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
В Пензенской области раскрыто тяжкое преступление, которое оставалось "висяком" на протяжении нескольких лет, пока потерпевшие по этому делу - мать и сестра жертвы - не пожаловались на такую ситуацию на личном приеме Александру Бастрыкину.
Александр Бастрыкин нередко требует отдать расследование о пропавших без вести в центральный аппарат СКР. Фото: Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин нередко требует отдать расследование о пропавших без вести в центральный аппарат СКР. Фото: Следственный комитет РФ
Александр Бастрыкин нередко требует отдать расследование о пропавших без вести в центральный аппарат СКР. Фото: Следственный комитет РФ

"Российская газета" впервые расскажет, чем заканчиваются такие жалобы главе следственного ведомства.

Фото: sledcom.ru
Бастрыкин принял граждан, у которых пропали близкие люди

Мы регулярно рассказываем читателям о личных приемах граждан председателем Следственного комитета РФ. И очень часто подобные рассказы заканчивались сообщением, что уголовные дела, о которых рассказывают Александру Бастрыкину граждане, по его указанию забирает себе для расследования центральный аппарат ведомства. А что было дальше?

О конкретной ситуации с самой простой жалобой из глубинки корреспонденту "РГ" рассказали в Следственном комитете. Там подчеркнули главное: подобные личные приемы граждан для Александра Бастрыкина стали уже регулярной практикой. К подобным приемам в СК всегда тщательно готовятся. На прием в обязательном порядке приглашают руководителей того регионального подразделения следственного ведомства, работой которого недовольны пришедшие на прием граждане. Правда, в условиях карантина личные приемы проходят в режиме видео-конференц-связи, но для людей и их проблем это ничего не меняет.

- Граждане, в том числе потерпевшие по уголовным делам, имеют возможность обратиться к руководству СК России, если считают, что следственные органы на местах не в достаточном объеме выполняют следственные действия либо вообще отказывают в возбуждении уголовных дел, - подчеркнули в СК.

С одной из таких жалоб в октябре 2020 года на прием к главе СК России обратились мать и сестра 33-летней женщины, убитой в 2018 году в Пензенской области.

На прием обязательно приглашают руководителей того подразделения, работой которого недовольны граждане

Женщины пожаловались Александру Бастрыкину на то, что прошли годы, но местным следствием так и не был установлен подозреваемый в убийстве их родственницы. А еще они рассказали, что следствие по этому уголовному делу неоднократно приостанавливалось. Выслушав мать и сестру, Александр Бастрыкин распорядился забрать дело в Москву. Оно было принято сотрудниками центрального аппарата СК. А на место преступления выехали криминалисты Главного управления криминалистики. Или, как говорят в СК, Криминалистического центра.

Следователи и криминалисты центрального аппарата еще раз исследовали геномный материал, который был обнаружен на предметах, изъятых с места преступления.

Александр Бастрыкин назвал главную причину преступлений против детей

- В результате сравнения образцов ДНК лиц, входивших в круг общения погибшей, был установлен неоднократно судимый 31-летний местный житель, проживавший недалеко от места совершения преступления. А чуть позже был задержан второй соучастник преступления - 25-летний сосед погибшей, - уточнили в СК.

Обоим мужчинам уже предъявлено обвинение, они дожидаются суда в СИЗО. На допросах обвиняемые уже рассказали о том, что произошло.

"В настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования по закреплению доказательств их виновности", - уточнили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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