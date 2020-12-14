Пенсионер скончался в нижегородской поликлинике на глазах у пациентов

Сегодня в поликлинике №51 Нижнего Новгорода скончался пожилой пациент. Предварительная причина смерти - тромбоэмболия, сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения региона.

В местных СМИ утром было опубликовано видео, снятое на камеру мобильного телефона. Пожилому мужчине, сидевшему возле регистратуры поликлиники, стало плохо. Ему пытались оказать помощь сын, другие посетители, врачи.

В минздраве сообщили, что за жизнь пациента боролись 1,5 часа. Реанимационные мероприятия были начаты в 8:05.

- Никакого ожидания в очереди не было. Приехали 2 бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная. Пациенту делали искусственное дыхание. Пациент с хронической патологией, предположительная причина смерти - тромбоэмболия. Вызвали полицию, вход в здание временно организован через другой вход, - пояснили в ведомстве.

Главный врач нижегородской специализированной кардиохирургической больницы Антон Максимов прокомментировал ситуацию со смертью мужчины в поликлинике: "Внезапная смерть пациента - это распространенный финал сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, это случается при фибрилляции желудочков или при остром коронарном тромбозе - когда внезапно прекращается кровоток по одной из крупных артерий сердца. События развиваются стремительно, не предотвратимо и фатально. Время на спасение исчисляется минутами, а перспектив оживления такого человека немного, даже в условиях нахождения в профильном сердечно-сосудистом стационаре".