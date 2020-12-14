Прокуратура выявила нарушения в нижегородских аптеках

В аптеках более 40 муниципальных образований Нижегородской области выявлено отсутствие противовирусных, жаропонижающих и муколитических препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших и относящихся к минимальному ассортименту. Об этом сообщает прокуратура региона.

Проверка показала, что дефицит лекарств был вызван не только ажиотажным спросом и невозможностью приобрести препараты у поставщиков. В числе причин выявлены также несвоевременные заказы партий аптеками. Зачастую не предпринимались меры по поиску новых поставщиков, у которых необходимые препараты были в наличии.

Сотрудники некоторых аптек Богородска, Ардатовского, Вознесенского и Уренского районов хранили по несколько упаковок дефицитных лекарств для того, чтобы предъявлять их проверяющим органам. Обычным покупателям их продавать отказывались.

В результате проверки было выявлено 245 нарушений, вынесено 111 представлений об их устранении, объявлено шесть предостережений и возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

- Вопрос о возбуждении производств по делам об административных правонарушениях решался в каждом конкретном случае с учетом полученных в ходе проверки сведений о причинах отсутствия минимального ассортимента лекарств и наличия объективной возможности своевременно заказать их, - уточнили в прокуратуре.