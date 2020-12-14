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14.12.2020 21:42
Рубрика: Общество

Ульяновская кондитерская фабрика увеличила число рабочих мест

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Кондитерская фабрика в Ульяновской области увеличила ассортимент продукции и количество сотрудников в уходящем году, несмотря на сложности, вызванные пандемией.

- Для нас ценно, когда предприятия даже в период пандемии активно развиваются. Сегодня встретился с руководством фабрики "Волжанка". Всего здесь выпускают более 350 наименований продукции. Нас традиционно радуют финансово-экономические результаты фабрики. Подвели итоги года и обсудили дальнейшее сотрудничество, - сообщил глава региона Сергей Морозов.

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Руководство фабрики не допустило падения объемов производства, расширило ассортимент и улучшило технологии. Самое главное - удалось не только сохранить, но и увеличить численность коллектива, поднять оплату труда. В этом сложном году на работу было принято дополнительно почти 50 человек. Этот факт демонстрирует социальную ответственность бизнеса. Также сотрудники фабрики получают полный пакет социальных гарантий.

Предприятие откликнулось на инициативу руководства Ульяновской области о проведении предновогодней акции "Дед Мороз живет в каждом из нас". Кондитерская фабрика ежегодно радует детей сладкими подарками.

На сегодня на предприятии запущены 15 производственных линий. Основной ассортимент: весовые конфеты, карамель, плиточный шоколад, художественные коробки. В выпускаемой продукции отсутствует ГМО, что подтверждается лабораторными исследованиями и декларациями. Система обеспечения безопасности продукции сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов. Численность персонала составляет 680 человек.

- Такие производства необходимы нам, поскольку они конкурентоспособны, здесь выпускают продукцию не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. Для нас важно сохранить здоровье людей и не дать предприятиям сократить рабочие места. В свою очередь благодарю руководство за профессиональное и ответственное отношение к работе и соблюдению всех действующих правил недопущения распространения COVID-19, - отметила и.о. министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Наталья Снежинская.

Фото: iStock
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По словам исполнительного директора кондитерской фабрики Дмитрия Бакуева, в рамках выполнения санитарных требований на предприятии ведутся контрольные замеры температуры у сотрудников, проверяется наличия масок, соблюдается социальная дистанция. Установлен дозатор с дезинфицирующим средством и имеются дезинфицирующие коврики.

- Проводится контроль сотрудников в начале и в течение рабочего дня на предмет выявления респираторных заболеваний с ведением "листа здоровья". Организовано информирование работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены, предотвращающих распространение COVID-19. В производственных цехах и складах размещены информационные листы с инструкциями, памятками, увеличена периодичность дезинфекции помещений с регистрацией в чек-листах, сотрудники обеспечиваются защитными масками, перчатками, проводится ежедневный мониторинг заболевших. Мы заботимся о здоровье своих работников, - говорит Дмитрий Бакуев.

В прошлом году средняя заработная плата по предприятию выросла на 4,8 процента, а объемы производства - на 26 процентов. За последние два года на фабрике была проведена полная строительная реконструкция четвертого и пятого этажей производственного корпуса общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров, помещения были подготовлены для установки новых производственных линий.

Увеличение объема выпуска кондитерских изделий позволяет наращивать экспорт. Ульяновская кондитерская фабрика активно экспортирует конфеты в Казахстан. Предприятию в этом оказывается содействие в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", куда входит федеральный проект "Экспорт продукции АПК".

На сегодня в Ульяновской области на экспорт отправлено продукции агропромышленного комплекса на сумму 21,5 миллиона долларов США. Это в 2,4 раза больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

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