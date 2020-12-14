В Башкирии женщина застряла в заборе и замерзла насмерть

В Чишминском районе Башкирии по факту обнаружения тела женщины на заборе проводится доследственная проверка. Об этом сообщили "РГ" в управлении СКР по Башкирии.

Несчастный случай произошел в деревне Дема Чишминского района. Вероятно, женщина перелазила через забор, одна нога ее застряла между прутьев. По предварительной версии, женщина уснула, в результате чего замерзла насмерть.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас идет опрос очевидцев.

- По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено, - уточнили в управлении СКР по Башкирии.