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14.12.2020 16:31
Рубрика: Власть

В Ульяновской области провели серию семинаров для сельхозкооперативов

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В этом году Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ульяновской области провел 25 выездных семинаров и видеоселекторное занятие.
Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области

По словам руководителя федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" Маргариты Еварестовой, такие семинары помогают сельским жителям подробно узнать о действующих мерах поддержки для развития сельского хозяйства.

Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области
Ульяновская область стала лучшей в сельхозкооперации

- Главные цели нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", которые поставлены президентом РФ, это повышение доходов и уровня жизни сельских граждан через создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. На сегодня они уже обеспечивают занятость более чем десяти тысяч сельских жителей в регионе, - пояснила Маргарита Еварестова.

В семинарах помимо потенциальных членов кооперативов принимают участие главы сельских поселений, представители отдела развития сельского хозяйства, центра развития предпринимательства, службы социальной защиты, граждане, заключившие государственный социальный контракт на развитие личных подсобных хозяйств, а также все заинтересованные лица.

- Мы рассматриваем вопросы о мерах государственной поддержки для личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских, сельхозпотребкооперативов. Подробнее останавливаемся на том, как сделать шаг от получателя соцконтракта к начинающему фермеру или участнику программы "Агростартап". Кроме того рассматриваем типовую модель составления бизнес-проекта для участия в конкурсах на предоставление мер государственной поддержки в виде гранта на укрепление материально-технической базы кооперативов. Жителям предоставляется помощь в организации сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной кооперативом. От участников семинара поступают вопросы, которые мы подробно разбираем, и предложения по совершенствованию мер поддержки, - говорит главный̆ специалист Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ульяновской̆ области Эдуард Сургутский.

Так в этом году житель Ульяновской области Рамиль Юмангулов принял участие в конкурсе "Агростартап" и стал обладателем гранта. На полученные средства он закупил овцематок, трактор и фронтальный погрузчик. В ближайших планах приобрести пресс-подборщик. Оборудование поможет развивать овцеводческое хозяйство. В настоящее время в нем содержится 140 голов овец. В крестьянско-фермерском хозяйстве создано два рабочих места с постоянной занятостью.

Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области
Ульяновские "агростартаперы" успешно запустили свои проекты

- Я решил поучаствовать в программе "Агростартап" и стал победителем. Выражаю огромную благодарность министерству агропромышленного комплекса и Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, которые во всех вопросах всегда оперативно помогали и подсказывали, как лучше подготовить документы, как представить бизнес-план. На полученные средства я приобрел сельскохозяйственную технику и овцематок. Считаю, что "Агростартап" - это помощник в развитии фермерского движения, хорошая поддержка для начинающих фермеров. Кроме того, благодаря этому проекту удается создавать новые рабочие места на селе, что играет большое значение для местных жителей. В планах на 2021-й год увеличение поголовья овец, приобретение крупного рогатого скота, а также увеличение рабочих мест, - рассказал фермер.

Напомним, программа "Агростартап" осуществляется в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", который входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В этом году в Ульяновской области победителями в конкурсной программе "Агростартап" стали 15 человек. Общая сумма предоставленных им грантов составила 49,5 миллиона рублей. Главная цель проекта "Агростартап" - повышение доходов и уровня жизни сельчан благодаря развитию в глубинке малого и среднего предпринимательства. Благодаря реализации нацпроекта число вовлеченных в агробизнес к 2024 году в регионе должно достигнуть 178 тысяч человек.

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