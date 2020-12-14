Депутат: Глава Тувы Шолбан Кара-оол - политический тяжеловес

Новости

В Ленинградской области один охотник случайно застрелил другого 16:42
Косачев не ожидает улучшения отношений России и США с приходом Байдена 16:40
В России зарегистрировались 1,5 млн самозанятых 16:22
Путин рассказал о смысле жизни 16:22
В Новороссийске нашли тело убийцы девушки и ее девятилетнего брата 16:18
На маяке в Финском заливе нашли клад из 10 тысяч советских рублей 16:08
Мишустин снизил финансирование туристического кешбэка 16:06
ФОМ: Доля готовых привиться от коронавируса в России достигла 42% 16:05
Прокуратура запросила для Олега Соколова 15 лет строгого режима 16:04
Делегация Госдумы посетит Южную Корею 27-28 декабря 15:56
На Урале ужесточили статью обвинения женщине, прятавшей дочь в шкафу 15:43
Медведев поддержал идею увековечить память врачей, погибших на посту 15:36
В Петербурге завершилось судебное следствие по делу историка Соколова 15:35
На Урале от коронавируса скончалась 94-летняя звезда Instagram 15:33
Режиссер "Человека-паука" перезапустит "Фантастическую четверку" 15:33
Песков назвал чушью информацию о второй попытке отравления Навального 15:31
Нарышкин: Частица Вечного огня - символ векового братства народов РФ и Сербии 15:26
Путин: Новый расчет выплат медикам в "красной зоне" более справедливый 15:25
В Японии отменят действие программы поддержки туризма на новогодние праздники 15:01
Disney снимет сериал о группе The Rolling Stones 15:00
На Урале полиция попросила банки приостановить выдачу онлайн-кредитов 14:57
Путин поддержал продление беззаявительного порядка для льгот на услуги ЖКХ 14:52
Помощь по соцконтрактам смогут получить более миллиона россиян 14:49
В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией 14:49
Путин допустил возможность либерализации доставки лекарств 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 16:00
Рубрика: Власть

Депутат: Глава Тувы Шолбан Кара-оол - политический тяжеловес

12 декабря глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил перед депутатами республиканского парламента с традиционным ежегодным посланием. Именно в посланиях он представляет свои инициативы и задает тренды на предстоящий год.
Фото: Чингис Саая Фото: Чингис Саая
Фото: Чингис Саая

Особенности нынешнего послания комментирует депутат тувинского парламента Сергей Уюсов.

- В этот раз, думаю, на содержание послания повлияло то, что 2021 будет активным выборным годом. Как известно, нас ждут не только выборы депутатов Госдумы, но и высшего должностного лица. Поэтому в выступлении я услышал то, что удалось сделать, а что еще предстоит.

Фото: Чингис Саая
Глава Тувы поздравил соратников с днем образования "Единой России"

Действительно, принятое им наследство было тяжелым. Туву пришлось буквально поднимать. Шолбан Валерьевич из молодого политика вырос в тяжеловеса не на пустом месте. За эти годы ВРП республики вырос в 5 раз, объем инвестиций - в 7,6 раза. Ему удалось реализовать крупные, капиталоемкие проекты.

Скажу то, о чем хорошо знаю, так как возглавляю дорожное предприятие. Объем инвестиций в дорожную отрасль вырос с 2006 года более чем в 18 раз. Модернизирована взлетно-посадочная полоса нашего аэропорта, в этом году он стал международным. Отстроена почти тысяча километров дорог, новую жизнь получил мост через Енисей в Кызыле, в отдаленной Тодже мы строим мост, первый в этих краях за всю историю Тувы.

В этом году на федеральном уровне утверждена Индивидуальная программа развития Тувы. Там заложены межрегиональные дорожные проекты с выходом на границу, модернизация автомобильного международного пункта пропуска "Хандагайты-Боршоо". Уверен, что эти проекты изменят жизнь в Туве к лучшему. По большому счету, программа дает гарантии развития Тувы на последующие годы.

Должна быть преемственность. Мы не можем все начинать опять с нуля. В следующем году надо избирать эффективную команду. Согласен с его словами - развитие республики не должно зависеть от желания кого-то быть при власти или наоборот - цепляться за неё. Это слова мудрого политика.

Сергей Уюсов: Жизнь в Туве меняется к лучшему. Фото: Чингис Саая
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Правительство республики Тыва

Главное сегодня

Google "обрушился" в России
В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
В Госдуме назвали правильными изменения правил оформления больничного
Власти Москвы озвучили условия для отмены ограничений из-за COVID-19
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники