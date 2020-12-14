Депутат: Глава Тувы Шолбан Кара-оол - политический тяжеловес

12 декабря глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил перед депутатами республиканского парламента с традиционным ежегодным посланием. Именно в посланиях он представляет свои инициативы и задает тренды на предстоящий год.

Особенности нынешнего послания комментирует депутат тувинского парламента Сергей Уюсов.

- В этот раз, думаю, на содержание послания повлияло то, что 2021 будет активным выборным годом. Как известно, нас ждут не только выборы депутатов Госдумы, но и высшего должностного лица. Поэтому в выступлении я услышал то, что удалось сделать, а что еще предстоит.

Действительно, принятое им наследство было тяжелым. Туву пришлось буквально поднимать. Шолбан Валерьевич из молодого политика вырос в тяжеловеса не на пустом месте. За эти годы ВРП республики вырос в 5 раз, объем инвестиций - в 7,6 раза. Ему удалось реализовать крупные, капиталоемкие проекты.

Скажу то, о чем хорошо знаю, так как возглавляю дорожное предприятие. Объем инвестиций в дорожную отрасль вырос с 2006 года более чем в 18 раз. Модернизирована взлетно-посадочная полоса нашего аэропорта, в этом году он стал международным. Отстроена почти тысяча километров дорог, новую жизнь получил мост через Енисей в Кызыле, в отдаленной Тодже мы строим мост, первый в этих краях за всю историю Тувы.

В этом году на федеральном уровне утверждена Индивидуальная программа развития Тувы. Там заложены межрегиональные дорожные проекты с выходом на границу, модернизация автомобильного международного пункта пропуска "Хандагайты-Боршоо". Уверен, что эти проекты изменят жизнь в Туве к лучшему. По большому счету, программа дает гарантии развития Тувы на последующие годы.

Должна быть преемственность. Мы не можем все начинать опять с нуля. В следующем году надо избирать эффективную команду. Согласен с его словами - развитие республики не должно зависеть от желания кого-то быть при власти или наоборот - цепляться за неё. Это слова мудрого политика.