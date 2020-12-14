Скончался председатель Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин

В связи со смертью председателя Госсобрания Владимира Тюлентина в Республике Алтай объявлен двухдневный траур - 14 и 15 декабря.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

- В дни траура на всей территории Республики Алтай будут приспущены флаги, - рассказал "РГ" пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. - Организациям, независимо от организационно-правовой формы, рекомендовано отменить в эти дни развлекательные телепередачи и мероприятия.

Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался на 67-м году жизни 13 декабря от острой сердечной недостаточности. За день до смерти он участвовал в сессии Госсобрания, проводил заседание.

Прощание с председателем Госсобрания состоится во вторник,15 декабря.

- По просьбе родственников похороны состоятся на родине Тюлентина, в селе Амур, - сообщает Госсобрание региона.

- Владимир Николаевич очень любил Горный Алтай, был внимателен к жителям, никогда не оставлял без внимания проблемные вопросы, лично переживал и всегда участвовал в их решении, - выразил соболезнования родным и близким покойного Олег Хорохордин.