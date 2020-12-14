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14.12.2020 12:23
Рубрика: Власть

Омская ракета "Ангара-А5" стартовала с космодрома Плесецк

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" запущена с космодрома Плесецк. Омичи готовили ответственный старт, а также принимали активное участие в производстве самой перспективной в настоящее время отечественной ракеты. С замечательным событием земляков поздравил губернатор Омской области Александр Бурков.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

- Тяжелая ракета-носитель семейства "Ангара-А5" построена в основном на омском производственном объединении "Полет". Поэтому для нас этот запуск - очень ответственный и волнительный момент, - отметил Александр Бурков. - Омская область была и остается одним из центров развития отечественной космонавтики. Многие омские оборонные предприятия производят уникальную технику для ракетно-космической отрасли. Поэтому вполне закономерно, что наш регион участвует в решении задач особой государственной важности - в производстве ракеты-носителя нового поколения. "Ангара" позволит России оставаться мировым лидером в освоении внеземного пространства, а также запускать космические аппараты разной массы со своей территории. И, соответственно, обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос. Важно, что ракета-носитель создается с применением исключительно отечественной элементной базы. Я горжусь тем, что в Омске сосредоточены передовые технологии и именно омичи участвуют в создании современной ракетной техники.

Фото: Правительство Омской области
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В настоящее время на космодроме Плесецк находятся инженеры и конструкторы омского ПО "Полет" - подразделения ГКНПЦ имени М. Хруничева, которые пристально наблюдают за процессом, ведь сегодняшний запуск далеко не последний. Новые испытательные полеты назначены на 2021 год.

Уже в самое ближайшее время вся производственная цепочка как легкой "Ангары 1.2", так и тяжелой А5 будет полностью сосредоточена в Омске. Старт серийного изготовления на "Полете" намечен на 2023 год.

В качестве стратегического плацдарма Омск выбран неслучайно. В свое время регион сумел сохранить заводы, кадровый потенциал, и оказался наиболее готовым к выполнению масштабного государственного заказа.

Фото: Сергей Мельников

Справка

"Ангара" - новое поколение носителей, сконструированная на основе универсального ракетного модуля с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты от легкого до тяжелого класса. Масса аппаратов колеблется от 149 до 773 тонн. Диапазон грузов, выводимых на низкую околоземную орбиту, составляет от полутора до тридцати тонн. Это первые экологически чистые носители модульного типа, спроектированные в новейшей истории страны.

Фото: Сергей Мельников
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