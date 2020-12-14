Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения

Омские следователи и полицейские стали участниками совместной благотворительной акции "Российской газеты" и "Почты России" "Дерево добра". Они оформили полугодовую подписку на "РГ" - Неделю" для социальных учреждений региона. Теперь каждую неделю свежий номер газеты будут получать в домах-интернатах, центрах адаптивной помощи и центрах реабилитации несовершеннолетних.

- Нам часто приходится бывать в отдаленных районах Омской области, и мы знаем, насколько скромен бюджет местных социальных учреждений, - рассказала представитель Следственного управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова. - Поэтому мы с коллегами посовещались и решили подарить подписку на "Российскую газету" тем, кто не может себе этого позволить. Центры социальной реабилитации несовершеннолетних в народе еще называют домами перелетных птичек. Здесь временно живут детки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Вместе с волонтерами "Доброспаса" мы готовим для них новогодние подарки и отвечаем на их письма Деду Морозу. Привезем и подписку на "РГ".

А еще следователи сделали подарок для своего коллеги - ветерана следственных органов, участника боевых действий в Афганистане, полковника Александра Петрова. Он уже давно на пенсии, но не забывает коллег и часто к ним заходит. А на обратном пути всегда забирает с собой домой стопку свежих газет и журналов.

- Очень люблю читать, а "Российскую газету" - особенно, - признался Александр Анатольевич. - Ваше издание помогает мне оставаться в курсе общественно-политической жизни страны.

Сотрудники полиции подписали на "РГ" - Неделю" свое подшефное учреждение - Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

- Мы приходим к нашим бабушкам и дедушкам на все праздники - ведь они очень нуждаются в заботе и общении, - рассказывает начальник отдела по делам несовершеннолетних ОП N 9 Юлия Золотова. - В ближайшее время собираемся передать для них елки и небольшие подарки к Новому году. Среди них будет и подписка на "Российскую газету".

В Куйбышевском доме-интернате для престарелых и инвалидов сегодня проживают около 400 одиноких омичей. Больше половины из них лежачие пациенты, нуждающиеся в постоянном медицинском уходе.

Адреса доставки определяют сами дарители, либо им предлагается перечень организаций, нуждающихся в благотворительной помощи

- Чтение журналов, газет и книг для наших подопечных - одно из самых любимых занятий, - говорит директор социального учреждения Олег Луканин. - У нас - прекрасные библиотека и читальный зал. Список литературы постоянно обновляется и пополняется новыми экземплярами. Много книг отдают нам жители Омска - привозят в подарок ставшие ненужными экземпляры. А у нас они нарасхват! Теперь будем читать и вашу газету.

Напомним, что в рамках благотворительной акции "Дерево добра" любой желающий может подарить подписку на "Российскую газету" сельским школам и библиотекам, интернатам, домам престарелых и другим социальным учреждениям. Оформить подписку можно до конца года.