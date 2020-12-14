Роскосмос опубликовал фото зимнего Байкала

На сайте Роскосмоса появилось новое фото Байкала.

Снимок сделан с борта Международной космической станции ее командиром Сергеем Рыжиковым. Помимо Байкала, в объектив его фотокамеры попали Иркутск, Улан-Удэ и Чита.

Напомним, 64-ая экспедиция на МКС стартовала в октябре 2020-го года в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Эта команда сменила экипаж Анатолия Иванишина.

В ноябре к ним присоединились Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути. Экспедиция завершится в апреле 2021 года.