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14.12.2020 13:41
Рубрика: Общество

Томские ученые научились делать титановые импланты прочнее

Текст: Никита Зайков (Томск)

Специалисты Томского государственного университета предложили способ наномодификации поверхностей, который позволит расширить возможности их применения. Например, как передает РИА Новости, биосовместимые антикоррозионные покрытия для титана способны серьезно повысить надежность и срок службы имплантов в организме.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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Двухслойное покрытие на основе интерметаллических оксикарбонитридов для имплантов из никелида титана, благодаря особой наноструктуре, позволяет избежать его растрескивания и отслоения при деформации основы.

- Разработанная нами схема напыления и отжига покрытия Ti-Ni-Ti позволила создать плотный и тонкий кристаллический слой, коррозионная стойкость которого не уступает стойкости нитридов титана, широко применяемых сегодня, но при этом превосходит их по механическим свойствам, - подчеркивает заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью форм ТГУ Екатерина Марченко.

Технология была запатентована авторами, она может быть применима при создании имплантов в хирургии, кардиологии, травматологии. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Vacuum.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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