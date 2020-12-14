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14.12.2020 11:05
Рубрика: Общество

В Красноярске от коронавируса умер врач-уролог Федор Каспаргин

Текст: Ирина Штерман

Минувшей ночью не стало известного российского врача-уролога Федора Капсаргина. За его жизнь коллеги боролись около полутора месяцев. Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщил главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин.

"Полтора месяца мы боролись за жизнь нашего коллеги, профессора Капсаргина. Но COVID забрал и его, - написал он. - Необычайно светлый человек, профессионал своего дела. Он служил людям и боролся за их жизни. Очень горько... Простите нас, Федор Петрович… Светлая память..."

Соболезнования родным и близким выразил бывший министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш: "Сегодня ночью в Красноярске после полуторамесячной борьбы с COVID ушел из жизни Федор Петрович Каспаргин, наш земляк, врач и хирург от бога - так о нем говорили и пациенты, и коллеги. Работая в Красноярске, он никогда не забывал о малой родине, поддерживал, помогал в обучении наших докторов. Никогда не отказывал в консультации, лечении пациентов из Хакасии. Привозил в Хакасию ведущих урологов России. Занимая высокий пост, Федор Петрович всегда был скромным, отзывчивым человеком. Огромная потеря для всех. Соболезнование родным и близким. Светлая память!".

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