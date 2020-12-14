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14.12.2020 17:03
Рубрика: Власть

В Норильске открылся первый в крае IT-куб

В течение учебного года в нем пройдут обучение около 400 школьников
В Норильске начал работу первый в крае IT-куб - центр цифрового образования для детей. Это современное учреждение дополнительного образования, где используется опыт лидеров IT -рынка, таких, как Яндекс.Лицей, Сетевая академия CISCO, Кодвардс, Алгоритмика, АЛРИИ (Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта). Ученикам предоставлено передовое оборудование: высокопроизводительные компьютеры, шлемы виртуальной реальности, графические планшеты, костюм для моушен трекинга, оборудование для сетевой лаборатории, всё необходимое для аудио- и видео продакшна.

Обучаться в IT-кубе школьники могут по следующим направлениям: программирование на Python (один из самых популярных языков), мобильная разработка, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, основы программирования, системное администрирование, кибергигиена, основы алгоритмики и логики. Учиться бесплатно здесь могут дети 7-18 лет (зависит от направления). В течение учебного года в центре будут заниматься не менее 400 школьников, а в мероприятия учреждения будут вовлечены более тысячи подростков.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Стать учеником IT-куба можно, подав заявку на официальном сайте учреждения https://itcube.io Набор производится перед началом учебного года. В этом сентябре конкурс по некоторым направлениям доходил до семи человек на место. Будет осуществляться отбор - как собеседование с педагогом, так и небольшие тестовые задания, чтобы определить заинтересованность ребенка и уровень его знаний.

Норильский IT-куб поздравили с открытием коллеги из других регионов, где подобные центры уже работают. В прошлом году в России было чуть больше двадцати IT-кубов, к концу этого года их уже больше 70, а к 2024 году должно стать не менее 340. Как и детские технопарки "Кванториум", учреждения из разных городов постоянно обмениваются опытом, проводят совместные конкурсы и образовательные мероприятия. Теперь в эту сеть активно вовлечён и Норильск - ученики и педагоги будут регулярно общаться с коллегами со всей страны. Проект инициирован агентством развития Норильска при поддержке городской администрации.

На создание IT-куба в Норильске привлечено более 50 млн рублей. Это средства федерального и регионального бюджетов, выделяемых в рамках нацпроекта "Образование", а также софинансирование агентства развития Норильска.

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