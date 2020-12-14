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14.12.2020 12:23
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске ночной пожар в киоске с фейерверками попал на видео

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Пожар, начавшийся в торговой точке по продаже праздничных хлопушек и фейерверков, разбудил этой ночью жителей микрорайона Дивногорский в левобережной части Новосибирска.

Фото: МЧС России/ТАСС
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Как передает RT, возгорание сопровождалось взрывами петард.

Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров, прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать его за несколько минут. Пострадавших нет.

Между тем ряд источников, ссылаясь на данные с камер видеонаблюдения, сообщает, что причиной пожара мог стать поджог. В пресс-службе областного ГУ МВД "РГ" пояснили, что эта информация сейчас уточняется.

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