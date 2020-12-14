В новосибирских ТЦ вновь заработают кинотеатры и фудкорты

Фудкорты и кинотеатры в торговых центрах на территории Новосибирской области возобновят работу в ближайшее время. Как передает ТАСС, их посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию и прочие меры эпидемиологической безопасности.

Деятельность развлекательных площадок и общепита внутри торговых центров была в очередной раз ограничена 16 ноября на фоне роста заболеваемости COVID-19. Как сообщил сегодня на оперативном совещании регионального правительства губернатор Андрей Травников, вопрос о возобновлении работы фудкортов и кинотеатров вынесен на рассмотрение правительства.

Вместе с тем глава области порекомендовал включить такие заведения в план рейдовой работы по соблюдению необходимых мер безопасности. Уточняется, что в зоне обслуживания фудкортов единовременно должно находиться не более 50 человека. Кинотеатры же не имеют права заполнять зал более чем наполовину.