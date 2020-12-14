Число погибших в Дагестане краснокнижных тюленей выросло до 305 особей

Количество каспийских тюленей, найденных мертвыми на морском берегу в Дагестане, выросло до 305. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальное управление Росрыболовства.

Как писала "РГ", с 6 по 10 декабря эксперты насчитали на каспийском побережье 272 тюленя, погибших по неизвестным причинам, наибольшее число мертвых животных найдены на территории от Махачкалы до устья реки Сулак. Позже ученые обнаружили в том же районе еще 23 тюленей.

Специалисты все еще не могут назвать причину гибели животных, исследования проводят ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии из Астрахани и Москвы. Одной из версий является инфекционное заболевание.

Каспийский тюлень в 2020 году был занесен в Красную книгу России, как исчезающий вид млекопитающих. По мнению экспертов книги, на сокращение численности повлияло загрязнение воды, в результате чего увеличилось количество инфекций, от которых гибнут животные.