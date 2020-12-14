Санатории Ставрополья занялись реабилитацией людей, перенесших коронавирус. Впервые об этом заговорили еще летом, и уже сейчас в регионе активно нарабатывают опыт в данном направлении.

Приезжающих в санатории пациентов оздоравливают и лечат согласно четкому алгоритму. Предлагаемые программы помогают избежать риска ранних и поздних осложнений и максимально эффективно восстановить физическое и психологическое здоровье.

- Реабилитационная программа может включать оксигенотерапию, барокамеру, интервально-гипоксические тренировки, когда пациент дышит воздухом, обедненным кислородом, нормальным и обогащенным , - говорит заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов. - В медикаментозную терапию обязательно входят специальные препараты. Необходимо поддерживать и сердечно-сосудистую систему, потому что при коронавирусе поражается миокард. Если человек долго лежал, нужно разрабатывать мышцы и назначать лечебное питание.

Для оздоровления и профилактики на курортах Кавказских Минеральных Вод используются целебные минеральные воды (не только для питья, но и для приема ванн), физиотерапия, климатолечение. Отлично зарекомендовали себя ванны с лечебными грязями Тамбуканского озера. Сеансы гелиотерапии и ароматерапии, востребованные при легочных заболеваниях, предлагают чередовать с ингаляциями. Целительной силой обладают дозированная ходьба по терренкурам и подъемы в горы по пешеходным дорожкам.

Лечебные программы санаториев Ставрополья направлены на укрепление иммунитета, оздоровление нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем

Программы реабилитации после перенесенного COVID-19 или стресса, вызванного длительной самоизоляцией, в настоящее время есть практически в каждом санатории Ставрополья. Они направлены на укрепление иммунитета, повышение выносливости организма, оздоровление нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Для этого используют электрофорез, магнитотерапию, кислородную барокамеру, спелеотерапию - процедуры в соляной камере.

Полезно попробовать криотерапию. Гостя буквально "выставляют" на мороз в лечебных целях, правда, надевают на него варежки, шапку и валенки. За три минуты при температуре воздуха -82 градуса по Цельсию иммунитет получает мощнейшую стимуляцию, бонусом становится омолаживающий эффект.

Для иммунной системы очень важно состояние кишечника, где много лимфоидной ткани. Хорошо работающий желудочно-кишечный тракт помогает иммунитету бороться с инфекциями. Поэтому в программах реабилитации делается акцент и на оздоровлении кишечника. Они включают ванны, грязевые аппликации, микроклизмы из настоя лекарственных трав, а также лечебную физкультуру и ходьбу по терренкурам.

Во всех санаториях КМВ соблюдаются противоэпидемические меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В номерах проводят усиленную влажную уборку, белье проходит термическую обработку, территория дезинфицируется антисептиками. Повсюду стоят рециркуляторы воздуха, которые обеззараживают воздух. Особенно это важно в зимнее время, когда люди больше времени проводят в помещениях. Все сотрудники регулярно сдают тесты на коронавирус.

Кавказские Минеральные Воды - крупнейшая курортная жемчужина России, признанный бальнеоклиматический центр. Основное его богатство - уникальные по разнообразию и целебным свойствам минеральные источники, а также месторождения лечебной грязи. Города КМВ - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск - специализируются в зависимости от состава источников и микроклимата на лечении различных заболеваний, но они все располагают здравницами с современной медицинской базой. В санаториях занимаются и профилактикой недугов.

Ставропольский край сохраняет лидирующие позиции на рынке оздоровительных услуг страны и является одной из наиболее популярных курортных территорий. Этому способствует реализация в регионе краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс". О его востребованности свидетельствуют, в том числе, первые итоги программы кешбэка, разработанной Ростуризмом.

В рамках первого этапа Ставрополье вошло в топ-3 регионов страны по числу бронирований. Край также стал лидером в СКФО по количеству участников турбизнеса - в программу заявились 47 гостиниц и санаторно-курортных организаций края. Во втором этапе программы, который стартовал 15 октября и продлился до 5 декабря, приняли участие 69 профильных учреждений.

Целебные минеральные воды Ставрополья помогают быстро восстановить силы. Фото: Владимир Аносов

- Уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач, - отмечает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. - Ключевая - повышение доступности путешествий по стране для наших граждан. Сегодня все желающие могут принять участие в программе, впервые получив за отдых возврат средств напрямую от государства".

"Люди захотели отдыхать у нас. Если раньше некоторые вынуждено приезжали на российские курорты, так как были закрыты границы из-за коронавируса, то сейчас у отдыхающих появился и финансовый интерес", - пояснили корреспонденту "РГ" в Курортном управлении профсоюзных санаториев в Кавминводах.

Здесь также добавили, что принимающая сторона не несет каких-либо расходов из-за участия в программе. Средства возвращают из госбюджета. Сейчас санаториям, как и другим средствам размещения, приходится много тратить на профилактику COVID-19, поэтому такая поддержка в межсезонье, когда загрузка низкая, приходится весьма кстати.

Между тем

Благодаря государственной программе Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" ежегодно значительно растет число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (в том числе ИП). Ее реализация к 2024 году должна привести к увеличению количества мест в коллективных средствах размещения до 55,5 тысячи.