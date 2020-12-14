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14.12.2020 13:04
Рубрика: Происшествия

В КБР начальника колонии заподозрили в получении взятки от заключенного

Текст: Михаил Сухарев

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело против начальника исправительной колонии №3 Чегемского района республики. Его подозревают в получении взятки на сумму около 50 тысяч рублей от одного из заключенных. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, заключенный за свой счет купил начальнику колонии детали для автомобиля, а в них прятал запрещенные предметы.

На Кубани начальник колонии и судмедэксперт попались на взятке

- По версии следствия, в феврале 2020 года, начальник колонии для выполнения ремонтных работ поставил в авторемонтный цех исправительного учреждения принадлежащий ему автомобиль. Один из осужденных предложил ему приобрести за свой счет запчасти к автомобилю, преследуя цель пронести в них запрещенные предметы, - говорится в сообщении следственного ведомства.

В итоге за несколько месяцев 2020 года заключенный передал начальнику колонии запчасти для машины на сумму 20,5 тысячи рублей и еще 28 тысяч перевел ему на банковский счет. Сотрудники колонии нашли в автозапчастях и изъяли 18 мобильных телефонов, которые заключенный пытался доставить таким образом на территорию исправительного учреждения. Начальник колонии никаких мер по этому поводу не принял, оказывая покровительство за полученные деньги. Он также уничтожил документы, составленные по факту обнаружения и изъятия телефонов.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

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