Центральный пост атомной подлодки "Казань" показали на видео

Атомная подводная лодка "Казань" вернулась с завершающего этапа государственных испытаний. Пресс-служба Севмаша представила видео о том, как встречали подводников.

По морской традиции им вручили жареного поросенка. На видео можно также посмотреть, как выглядит подводная лодка изнутри, понаблюдать за действиями экипажа.

"РГ" уже писала о том, что подлодка "Казань" выполнила стрельбы в рамках госиспытаний. Сначала запустили крылатую ракету "Калибр-ПК", успешно поразив цель на полигоне Чижа в Архангельской области. Расстояние - более одной тысячи километров. А чуть позже экипаж поразил и морскую мишень головной частью крылатой ракеты "Оникс".

После завершения государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят на вооружение ВМФ России.