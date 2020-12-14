Житель Калининграда застрелил знакомого во время охоты

В Калининградской области началась доследственная проверка в связи с гибелью 37-летнего мужчины на охоте. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы в минувшее воскресенье, 13 декабря. Инцидент произошел в районе поселка Жучково Озерского района.

Один из охотников выстрелил из ружья в движущийся объект, решив, что это животное. Подойдя ближе, калининградец обнаружил раненого приятеля. 37-летний мужчина покинул свою позицию, не предупредив других охотников. Вскоре он скончался.

Сейчас следователи детально устанавливают обстоятельства ЧП. Точная причина смерти будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности".