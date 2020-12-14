Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России

Начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову указом президента РФ присвоено звание Героя Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

- Он награжден за выполнение специальных задач, связанных с риском для жизни, во время одного из дальних походов, - отметили в пресс-службе.

Дмитрий Маслов служит в соединении атомных подводных лодок СФ более 20 лет. Он прошел путь от младшего офицера экипажа многоцелевой АПЛ до командира корабля и начальника штаба соединения.

Помимо достижений в военной службе, офицер добился высоких результатов в спорте. Он неоднократно участвовал и побеждал в различных спортивных соревнованиях на уровне соединения, объединения и Вооруженных Cил, входил в команду флота на всеармейском этапе "Командирских стартов". В 2020 году Дмитрий Маслов выполнил норматив мастера спорта по зимнему офицерскому троеборью.