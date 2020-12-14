На маяке в Финском заливе нашли клад из 10 тысяч советских рублей

Смотрители маяка Западного военного округа обнаружили клад - почти десять тысяч рублей Государственного банка СССР. Нашли его в ходе проведения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, маяк расположен на острове Большой Тютерс в Финском заливе. Ремонтом занимались начальник маяка и техник во вспомогательном строении, где расположена электростанция. Там-то они и нашли пачку советских денег номиналом 10 и 25 рублей.

Как считают сотрудники маяка ЗВО, клад вполне мог находиться здесь порядка 50 лет. Самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Деньги останутся в музее маяка.

На острове Большой Тютерс всего два жителя - два смотрителя маяка. Сам объект входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. Он управляет движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.