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14.12.2020 16:08
Рубрика: Власть

На маяке в Финском заливе нашли клад из 10 тысяч советских рублей

Текст: Светлана Цыганкова (Ленинградская область)
Обнаруженный клад на маяке. Фото: Пресс-служба ЗВО Обнаруженный клад на маяке. Фото: Пресс-служба ЗВО
Обнаруженный клад на маяке. Фото: Пресс-служба ЗВО

Смотрители маяка Западного военного округа обнаружили клад - почти десять тысяч рублей Государственного банка СССР. Нашли его в ходе проведения ремонтных работ.

Фото: Пресс-служба Института археологии РАН
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Как сообщает пресс-служба ЗВО, маяк расположен на острове Большой Тютерс в Финском заливе. Ремонтом занимались начальник маяка и техник во вспомогательном строении, где расположена электростанция. Там-то они и нашли пачку советских денег номиналом 10 и 25 рублей.

Как считают сотрудники маяка ЗВО, клад вполне мог находиться здесь порядка 50 лет. Самая новая купюра датируется концом 1960-х годов. Деньги останутся в музее маяка.

На острове Большой Тютерс всего два жителя - два смотрителя маяка. Сам объект входит в систему навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. Он управляет движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, обеспечивает безопасность судоходства.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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