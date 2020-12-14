Новгородец избил фельдшера скорой помощи

В Великом Новгороде следователи организовали доследственную проверку в связи с избиением фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел утром 14 декабря. "Скорая" приехала к 32-летней женщине с травмой головы. Пациентку решили госпитализировать, но ее сожитель начал вести себя агрессивно и причинил телесные повреждения фельдшеру.

В ближайшее время следователи назначат судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.