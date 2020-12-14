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14.12.2020 09:41
Рубрика: Власть

С космодрома Плесецк выполнен второй пуск ракеты-носителя "Ангара-А5"

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Космические войска Воздушно-космических сил России 14 декабря осуществили второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Фото: Пресс-служба МО РФ/РИА Новости
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, ракета космического назначения стартовала в 08.50 с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. Все операции и сам старт "Ангары-А5" прошли в штатном режиме.

Стартовавшую ракету-носитель в 08.53 взяли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и макета полезной нагрузки отделился от ракеты-носителя. Эта операция также прошла в штатном режиме, отметили в ведомстве.

В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного комплекса управления в районах Республики Коми, Томской области и Филиппинского моря отделились первая, вторая и третья ступени ракеты-носителя, а также произошел сброс ее головного обтекателя.

В дальнейшем выводить орбитальный блок на целевую геостационарную орбиту будут с помощью разгонного блока "Бриз-М" по типовой девятичасовой импульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя.

В новом семействе ракет-носителей от легкого класса до тяжелого "Ангара" используются экологически чистые компоненты топлива. До сих пор было выполнено два запуска представителей семейства: в июле 2104 года с космодрома Плесецк стартовала легкая "Ангара-1.2ПП", а в декабре 2014-го состоялся первый старт тяжелой "Ангары", при котором на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой две тонны.

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