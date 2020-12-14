В Коми сломавшему руку на детской площадке мальчику выплатят компенсацию

В Усинске с управляющей компании взыскали 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба в пользу ребенка, который упал на детской площадке и сломал руку.

Как сообщает прокуратура Коми, прошлым летом семилетний мальчик получил травму на детской площадке. Ребенок поднялся на турнике и облокотился на перила. Но конструкция не была привинчена и мальчик рухнул на землю с высоты двух метров.

Мальчик длительное время провел в больнице, потом ходил с гипсом. Родители ребенка рассказали обо всей этой истории в городской прокуратуре, там сочли, что права мальчика нарушены и подали в суд на управляющую компанию. Именно УК должна была поддерживать в порядке детскую площадку.

Усинский городской суд согласился с позицией прокуратуры и обязал управляющую компанию выплатить семье в пользу мальчика 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ответчики не согласились с этим решением и обжаловали его в Верховном суде Республики Коми. Позиция управляющей компании строилась на том, что ребенок сам упал и игровое оборудование здесь не причем.

Тем не менее, Верховный суд Коми оставил в силе решение первой инстанции и в ближайшее время семья мальчика получит выплату за травму.