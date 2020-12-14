В Ленинградской области из тела пациента достали гигантскую опухоль

Опухоль весом в 7,9 килограммов из брюшной полости 71-летнего пациента удалили врачи Ленинградского онкодиспансера. Длина опухоли составила 50 сантиметров, ширина - 30.

Как сообщают в правительстве Ленинградской области, сейчас пациент уже выписан домой.

Дело в том, что опухоль, несмотря на свои размеры, не дала метастазов. Соответственно, после операции пациенту не потребовалось никакого дополнительного вмешательство.

Правда, пенсионер лишился правой почки. За несколько лет она полностью срослась с опухолью и ее тоже пришлось удалить. Остальные органы, а также вены и артерии не были затронуты при операции.