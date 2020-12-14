В Ленинградской области один охотник случайно застрелил другого

В Ленинградской области уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено в отношении 44-летнего мужчины, застрелившего во время охоты на дичь человека.

По сообщению Следственного комитета России по Ленинградской области, оба мужчины охотились в Выборгском районе недалеко от карьера "Майский".

Подозреваемый выстрелил из карабина. "В результате своих неосторожных действий он причинил огнестрельное ранение живота участвовавшему в охоте мужчине 1961 года рождения", - сообщается на сайте ведомства. Он полученной раны пострадавший скончался в медицинском учреждении.