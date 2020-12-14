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14.12.2020 16:42
Рубрика: Происшествия

В Ленинградской области один охотник случайно застрелил другого

Текст: Татьяна Тюменева

В Ленинградской области уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбуждено в отношении 44-летнего мужчины, застрелившего во время охоты на дичь человека.

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По сообщению Следственного комитета России по Ленинградской области, оба мужчины охотились в Выборгском районе недалеко от карьера "Майский".

Подозреваемый выстрелил из карабина. "В результате своих неосторожных действий он причинил огнестрельное ранение живота участвовавшему в охоте мужчине 1961 года рождения", - сообщается на сайте ведомства. Он полученной раны пострадавший скончался в медицинском учреждении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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