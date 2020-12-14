Режиссер Оливер Стоун побывал в Мурманске

В Мурманске побывал прославленный кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун.

Об этом в Instagram сообщил организатор трансфера для кинозвезды.

Оливер Стоун пробыл в городе всего один день, отметили в центре кинопроизводства Мурманской области. Перед этим он поcетил Обнинскую и Белоярскую АЭС.

Кроме того, именитый режиссер будет одним из спикеров конференции "NEXT-75", которая состоится 16 декабря в Сочи.

Напомним, Оливер Стоун - автор многих популярных фильмов, в числе которых "Взвод", "Прирожденные убийцы", "Уолл-стрит", "Рожденный четвертого июля", "Сноуден".