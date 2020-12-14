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14.12.2020 21:13
Рубрика: Общество

В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем

Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)

31 декабря в Ненецком автономном округе будет выходным днем, соответствующее решение приняли местные власти на основании опроса жителей.

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Как сообщает администрация НАО, в опросах приняли участие свыше пяти тысяч человек. Учитывая, что население округа составляет порядка 45 тысяч человек, то высказался каждый девятый.

Большинство респондентов высказались за то, чтобы 31 декабря готовиться к Новому году, а 26 декабря, в субботу, работать.

Тем не менее, предложение сделать последний день года выходным, не затронет многие категории работников. Будут на своих постах полицейские, спасатели, врачи, продавцы, работники ЖКХ. Поэтому в администрации НАО сейчас выясняют, каковы потребности в дежурных группах в детских садах, чтобы работающим родителям было с кем оставить ребенка.

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