В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем

31 декабря в Ненецком автономном округе будет выходным днем, соответствующее решение приняли местные власти на основании опроса жителей.

Как сообщает администрация НАО, в опросах приняли участие свыше пяти тысяч человек. Учитывая, что население округа составляет порядка 45 тысяч человек, то высказался каждый девятый.

Большинство респондентов высказались за то, чтобы 31 декабря готовиться к Новому году, а 26 декабря, в субботу, работать.

Тем не менее, предложение сделать последний день года выходным, не затронет многие категории работников. Будут на своих постах полицейские, спасатели, врачи, продавцы, работники ЖКХ. Поэтому в администрации НАО сейчас выясняют, каковы потребности в дежурных группах в детских садах, чтобы работающим родителям было с кем оставить ребенка.