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14.12.2020 08:49
Рубрика: Общество

В Петербурге замедлилось распространение COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге наметилось снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте".

Фото: iStock
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"Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших. Благодарю всех петербуржцев, которые соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры", - сказал градоначальник.

Накануне в Петербурге было зафиксировано 3768 новых случаев COVID-19. Но при этом с 28 декабря число новых заболевших не разу не превышало 3,7 тысячи в сутки. Для Петербурга это очень важный показатель, ведь до этого всю осень каждый день заболеваемость росла на несколько процентов. Снижается и коэффициент Rt, он означает сколько человек может инфицировать один больной до самоизоляции. Сейчас в Петербурге этот показатель зафиксирован на уровне 1,01, а в середине осени превышал 1,2.

Тем не менее, в Смольном отмечают, что ситуация тревожная. В Петербурге приняты серьезные ограничительные меры, призванные сдержать распространение болезни. Кроме того, город отказался от всех массовых культурных мероприятий в праздники и власти официально обратились к туристам с просьбой не приезжать в этот раз в Петербург на новогодние праздники.

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