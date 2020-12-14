В Петербурге замедлилось распространение COVID-19

В Петербурге наметилось снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте".

"Удалось затормозить ежедневный рост числа заболевших. Благодарю всех петербуржцев, которые соблюдают предписанные Роспотребнадзором меры", - сказал градоначальник.

Накануне в Петербурге было зафиксировано 3768 новых случаев COVID-19. Но при этом с 28 декабря число новых заболевших не разу не превышало 3,7 тысячи в сутки. Для Петербурга это очень важный показатель, ведь до этого всю осень каждый день заболеваемость росла на несколько процентов. Снижается и коэффициент Rt, он означает сколько человек может инфицировать один больной до самоизоляции. Сейчас в Петербурге этот показатель зафиксирован на уровне 1,01, а в середине осени превышал 1,2.

Тем не менее, в Смольном отмечают, что ситуация тревожная. В Петербурге приняты серьезные ограничительные меры, призванные сдержать распространение болезни. Кроме того, город отказался от всех массовых культурных мероприятий в праздники и власти официально обратились к туристам с просьбой не приезжать в этот раз в Петербург на новогодние праздники.