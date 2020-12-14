Новости

В Ненецком автономном округе 31 декабря объявили выходным днем 21:13
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 21 тысяча военнослужащих 20:56
В Москве включили праздничную новогоднюю подсветку 20:53
Петр Бирюков: Городские службы Москвы готовы к снегопаду 20:48
Трамп получил первые голоса выборщиков в США 20:45
Средства реабилитации и собаку-проводника инвалид получит по любому адресу 20:20
Глава комитета Бундестага: США не должны решать судьбу "Северного потока-2" 20:18
Встреча мониторингового комитета ОПЕК перенесена на 3-4 января 20:07
Во Франции осквернена уличная фреска в память жертв теракта в "Батаклане" 20:00
В Британии выявили новый штамм коронавируса 19:54
Adidas рассматривает возможность продажи Reebok 19:54
Командир-подводник Северного флота Дмитрий Маслов стал Героем России 19:39
Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Овечкин, Буре и Фетисов сыграли в товарищеском матче «Связь поколений» 18:44
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 20:54
Рубрика: Происшествия

Ограбление по-рыбацки

Вылов форели в садке рыбной фермы признан грабежом
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8336)
Житель Вологодской области выловил форель из садка рыбоводного предприятия и сварил уху. Поскольку преступник действовал с особым цинизмом - то есть на глазах у сотрудников фирмы, - суд признал это грабежом.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, 32-летний Герман С. поначалу пытался действовать по обычной схеме: взял лодку, приехал вместе с сыном и другом на озеро, выпил, чтобы создать рыбацкое настроение, и закинул удочку. На этом этапе все было честно.

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Кто остановит любителей зимней рыбалки

Но отлаженная и, казалось бы, безупречная схема где-то дала сбой: рыба так и не клюнула. Сейчас уже трудно сказать, что именно ей не понравилось в рыбаках. Может, у нее просто болела голова. Как бы то ни было, рыбакам следовало сматывать удочки и убираться подобру-поздорову. Однако желание получить рыбу на ужин, судя по всему, застило разум Герману С. Рассказывая потом обо всем в суде, он пояснил, что "у них с другом было немного выпито". Видимо, ключевое слово - "немного".

"На озере он закидывал спиннинг, но ничего поймать не мог и предложил другу купить рыбы, - продолжил подсудимый. - Они подплыли к работникам производства, где разводят рыбу, и попросили продать им одну форель, но им отказали. После этого он решил выловить рыбину сам и попросил друга подплыть ближе к одному из садков. Крючок зацепился за что-то, и ему пришлось подняться на мостки вокруг садка, чтобы распутать спиннинг. В этот момент к нему подошел мужчина, который попросил его уйти. При этом мужчина снимал его на телефон. Когда он выловил рыбу из садка, то спрятал ее под кофту и пошел в лодку. Из похищенной форели у друга на даче он сварил уху".

На юридическом языке это звучит: распорядился форелью по собственному усмотрению. Герман С. не учел одно обстоятельство: уха из чужой рыбы тянет на уголовное преступление. О чем и рассказали ему следователи: в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье УК "Грабеж". Причем вменили ему "грабеж с незаконным проникновением в хранилище", то есть с обстоятельствами, утяжеляющими преступление. Вес форели, как установили правоохранители, составил 2,2 килограмма, цена - 990 рублей.

"Суд назначил С. наказание в виде исправительных работ на 1 год с удержанием 10 процентов заработка в доход государства ежемесячно", сообщили в объединенной пресс-службе. Впрочем, подумав еще немного, суд решил применить к осужденному гуманные меры.

Гражданин действовал открыто и с особым рыбацким цинизмом: закинул удочку и поймал рыбу

"С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд снизил категорию совершенного С. преступления и освободил мужчину от наказания в связи с деятельным раскаянием", уточнили в пресс-службе.

Это значит, что человека на первый раз простили, но не оправдали. Он, безусловно, виновен. Однако достаточно того, что рыбак отделался совсем не легким испугом. И в любом случае его пример должен стать другим наукой: если владелец садка с рыбой говорит "нет", это значит "нет". Без вариантов.

В Мурманской области снимут запрет на любительскую рыбалку

Как поясняют юристы, грабеж отличается от кражи тем, что совершается открыто. Если бы рыбак, скажем, пробрался в садок тайно - ночью или под водой, то была бы кража.

Здесь имеет значение размер улова: если выловить воровским способом рыбы на сумму меньше 2,5 тысячи рублей, то накажут по КоАП. А за грабеж накажут при любом улове.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку