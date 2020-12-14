Житель Вологодской области выловил форель из садка рыбоводного предприятия и сварил уху. Поскольку преступник действовал с особым цинизмом - то есть на глазах у сотрудников фирмы, - суд признал это грабежом.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, 32-летний Герман С. поначалу пытался действовать по обычной схеме: взял лодку, приехал вместе с сыном и другом на озеро, выпил, чтобы создать рыбацкое настроение, и закинул удочку. На этом этапе все было честно.

Но отлаженная и, казалось бы, безупречная схема где-то дала сбой: рыба так и не клюнула. Сейчас уже трудно сказать, что именно ей не понравилось в рыбаках. Может, у нее просто болела голова. Как бы то ни было, рыбакам следовало сматывать удочки и убираться подобру-поздорову. Однако желание получить рыбу на ужин, судя по всему, застило разум Герману С. Рассказывая потом обо всем в суде, он пояснил, что "у них с другом было немного выпито". Видимо, ключевое слово - "немного".

"На озере он закидывал спиннинг, но ничего поймать не мог и предложил другу купить рыбы, - продолжил подсудимый. - Они подплыли к работникам производства, где разводят рыбу, и попросили продать им одну форель, но им отказали. После этого он решил выловить рыбину сам и попросил друга подплыть ближе к одному из садков. Крючок зацепился за что-то, и ему пришлось подняться на мостки вокруг садка, чтобы распутать спиннинг. В этот момент к нему подошел мужчина, который попросил его уйти. При этом мужчина снимал его на телефон. Когда он выловил рыбу из садка, то спрятал ее под кофту и пошел в лодку. Из похищенной форели у друга на даче он сварил уху".

На юридическом языке это звучит: распорядился форелью по собственному усмотрению. Герман С. не учел одно обстоятельство: уха из чужой рыбы тянет на уголовное преступление. О чем и рассказали ему следователи: в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье УК "Грабеж". Причем вменили ему "грабеж с незаконным проникновением в хранилище", то есть с обстоятельствами, утяжеляющими преступление. Вес форели, как установили правоохранители, составил 2,2 килограмма, цена - 990 рублей.

"Суд назначил С. наказание в виде исправительных работ на 1 год с удержанием 10 процентов заработка в доход государства ежемесячно", сообщили в объединенной пресс-службе. Впрочем, подумав еще немного, суд решил применить к осужденному гуманные меры.

Гражданин действовал открыто и с особым рыбацким цинизмом: закинул удочку и поймал рыбу

"С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд снизил категорию совершенного С. преступления и освободил мужчину от наказания в связи с деятельным раскаянием", уточнили в пресс-службе.

Это значит, что человека на первый раз простили, но не оправдали. Он, безусловно, виновен. Однако достаточно того, что рыбак отделался совсем не легким испугом. И в любом случае его пример должен стать другим наукой: если владелец садка с рыбой говорит "нет", это значит "нет". Без вариантов.

Как поясняют юристы, грабеж отличается от кражи тем, что совершается открыто. Если бы рыбак, скажем, пробрался в садок тайно - ночью или под водой, то была бы кража.

Здесь имеет значение размер улова: если выловить воровским способом рыбы на сумму меньше 2,5 тысячи рублей, то накажут по КоАП. А за грабеж накажут при любом улове.