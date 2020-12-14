Ялта перешла на почасовой график подачи воды

С 14 декабря Ялта и ближайшие курортные поселки южного берега Крыма перешли на почасовую подачу воды. Утром воду подают с 6.00 до 9.00, а вечером с 18.00 до 21.00. Впрочем, этот график выдерживается не везде и не всегда, есть районы, где даже в режиме ЧС вода есть круглосуточно. Это связано с особенностями местной системы водоснабжения и рельефом.

Основные водохранилища, а их два, находятся в горах, и вода поступает в город самотеком. Поэтому у нижней части Ялты она есть круглосуточно. Кроме того, многие гостиницы, здравницы да и просто частные дома с незапамятных времен имеют накопительные резервуары про запас. Так что самые предусмотрительные хозяева сейчас чувствуют себя более уверенно. Для остальных большими емкостями воды с Ялтой поделился Симферополь.

- Коллеги передали нам 40 емкостей большого объема, 15 из них мы устанавливаем в поселках, остальные распределим между социальными учреждениями города, - рассказала первый заместитель главы администрации Ялты Янина Павленко. - Они будут обеспечены водой круглосуточно.

Сейчас, по данным муниципальных властей, запасы в Загорненском водохранилище составляют два миллиона 750 тысяч кубометров воды, а в Счастливенском - два миллиона 773 тысячи кубометров. Это два основных источника водоснабжения большой Ялты.

- Кроме того, осадки последних дней более чем на 20 тысяч кубометров увеличили приток трех наших водопадов, которые тоже идут на снабжение городских районов, - сообщила Павленко. - Для водоподачи подключаются также озеро Могаби и скважины в поселке Форос.

Вытянутые вдоль побережья поселки и сама Ялта будут получать воду по особому графику. Один день ее подадут в восточном направлении до поселка Гурзуф, другой день - на запад до Фороса, ну а на третий день воду получит центр Ялты.

Южный берег Крыма всегда был наиболее водопрофицитным районом полуострова, однако и здесь в конце лета зафиксировали исторический минимум запасов влаги. Центр Крыма, Симферополь, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы получают воду по графику с 7 сентября. В столице республики суточное потребление снизили с 150 тысяч кубометров до 110. Воду подают по графику в утренние и вечерние часы, в городе установили свыше 130 коллективных емкостей. А Евпатория с 16 ноября в ночные часы уменьшила давление в городских водопроводных сетях и осталась без горячей воды. Ее вернут горожанам 1 января будущего года.

По оценкам экспертов, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет

По оценкам экспертов, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет. Больше того, сезон маловодности длится в Крыму уже третий год, не позволяя существенно пополнить запасы. К столице республики проложили новые трубопроводы, в которые собирают воду из разных мест. В начале июня в водопровод города ежесуточно стало поступать 24 тысячи кубометров артезианской воды из Вилинского водозабора. К концу месяца была протянута еще одна нитка из Ивановского подземного источника.

В октябре из федерального бюджета Севастополю выделили дополнительно 4,95 миллиарда рублей на строительство дамбы и ковшового водозабора на реке Бельбек. В середине ноября началось бурение новых скважин, которые должны дать крымской столице дополнительно 30 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, проектируются две мощные станции опреснения морской воды для Симферополя и Севастополя. Их производительность составит не менее 20 тысяч кубометров воды в сутки.