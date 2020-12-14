Ялта перешла на почасовой график подачи воды

Основные водохранилища, а их два, находятся в горах, и вода поступает в город самотеком. Поэтому у нижней части Ялты она есть круглосуточно. Кроме того, многие гостиницы, здравницы да и просто частные дома с незапамятных времен имеют накопительные резервуары про запас. Так что самые предусмотрительные хозяева сейчас чувствуют себя более уверенно. Для остальных большими емкостями воды с Ялтой поделился Симферополь.
- Коллеги передали нам 40 емкостей большого объема, 15 из них мы устанавливаем в поселках, остальные распределим между социальными учреждениями города, - рассказала первый заместитель главы администрации Ялты Янина Павленко. - Они будут обеспечены водой круглосуточно.
Сейчас, по данным муниципальных властей, запасы в Загорненском водохранилище составляют два миллиона 750 тысяч кубометров воды, а в Счастливенском - два миллиона 773 тысячи кубометров. Это два основных источника водоснабжения большой Ялты.
- Кроме того, осадки последних дней более чем на 20 тысяч кубометров увеличили приток трех наших водопадов, которые тоже идут на снабжение городских районов, - сообщила Павленко. - Для водоподачи подключаются также озеро Могаби и скважины в поселке Форос.
Вытянутые вдоль побережья поселки и сама Ялта будут получать воду по особому графику. Один день ее подадут в восточном направлении до поселка Гурзуф, другой день - на запад до Фороса, ну а на третий день воду получит центр Ялты.
Южный берег Крыма всегда был наиболее водопрофицитным районом полуострова, однако и здесь в конце лета зафиксировали исторический минимум запасов влаги. Центр Крыма, Симферополь, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы получают воду по графику с 7 сентября. В столице республики суточное потребление снизили с 150 тысяч кубометров до 110. Воду подают по графику в утренние и вечерние часы, в городе установили свыше 130 коллективных емкостей. А Евпатория с 16 ноября в ночные часы уменьшила давление в городских водопроводных сетях и осталась без горячей воды. Ее вернут горожанам 1 января будущего года.
По оценкам экспертов, 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет. Больше того, сезон маловодности длится в Крыму уже третий год, не позволяя существенно пополнить запасы. К столице республики проложили новые трубопроводы, в которые собирают воду из разных мест. В начале июня в водопровод города ежесуточно стало поступать 24 тысячи кубометров артезианской воды из Вилинского водозабора. К концу месяца была протянута еще одна нитка из Ивановского подземного источника.
В октябре из федерального бюджета Севастополю выделили дополнительно 4,95 миллиарда рублей на строительство дамбы и ковшового водозабора на реке Бельбек. В середине ноября началось бурение новых скважин, которые должны дать крымской столице дополнительно 30 тысяч кубометров воды в сутки. Кроме того, проектируются две мощные станции опреснения морской воды для Симферополя и Севастополя. Их производительность составит не менее 20 тысяч кубометров воды в сутки.