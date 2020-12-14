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14.12.2020 17:40
Рубрика: Спорт

Тренер "Краснодара" прокомментировал жеребьевку в Лиге Европы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказал свою точку зрения на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "быки" встретятся с ФК "Динамо" из Загреба. Наставник кубанцев назвал предстоящее противостояние с хорватами сложным и интересным.

Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
"Краснодар" встретится с загребским "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

"В последние годы "Динамо" ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках, - цитирует Мусаева пресс-служба краснодарской команды. - В Лиге чемпионов 2019/2020 чемпион Хорватии набрал пять очков в группе с "Манчестером Сити", "Шахтером" и "Аталантой", а в этом розыгрыше Лиги Европы занял первое место в группе. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние".

Как известно, первый матч этой дуэли состоится на арене "Краснодар" 18 февраля 2021 года. А ровно через неделю, 25 февраля, соперники встрется на стадионе "Максимир" в Загребе.

В настоящий момент в клубном рейтинге УЕФА динамовцы из столицы Хорватии занимают 38-е место, а "Краснодар" находится на 44-й позиции.

Для кубанских "быков" нынешний плей-офф Лиги Европы будет уже третьим в их истории. В 2016-м в 1/16 финала "Краснодар" уступил по сумме двух матчей пражской "Спарте". А через три года на этой же стадии кубанцы прошли турецкий "Фенербахче", а в 1/8 финала кубанцы в драматичном противостоянии уступили дорогу в четвертьфинал "Валенсии". Тогда в первой встрече в Испании наша команда уступила со счетом 1:2, а в домашнем поединке, ведя с необходимым для общей победы результатом - 1:0, пропустила решающий мяч в уже добавленное время и выбыла из турнира.

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