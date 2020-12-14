В Ростовской области задержали членов ОПГ за вывод за рубеж миллиардов

Лидеры и участники двух организованных преступных групп, которые подозреваются в обналичивании и выводе за рубеж миллиардов рублей с помощью фирм, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы сотрудниками УФСБ по Ростовской области.

Как сообщает ТАСС, деньги переводились с помощью свыше 100 коммерческих организаций, незаконными услугами пользовались хозсубъекты регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

За неправомерный оборот средств платежей возбуждено уголовное дело, в ходе 36 обысков оперативникам удалось изъять документы, свидетельствующие о незаконном оказании банковских услуг. Четверо представителей ОПГ заключены под стражу, еще одна из участниц под домашним арестом.