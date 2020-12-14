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14.12.2020 16:47
Рубрика: Власть

В Симферополе назван лучший проект реконструкции Гагаринского парка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Симферополе жюри назвало победителя конкурса на лучшую концепцию реконструкции Гагаринского парка. До конца года контракт будет заключен с крымской проектной организацией 8D-ARCHITECTS. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В рамках конкурса со всей России было прислано 40 работ, среди которых отобрали 15 лучших. Концепцию-победителя выбрало жюри, на 70 процентов состоявшее из профессиональных архитекторов во главе с заслуженным архитектором РФ, президентом Союза архитекторов РФ Николаем Шумаковым.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Поздравляю крымчан с победой и созданием по-настоящему хорошего проекта, который наиболее полно раскрывает все детали и нюансы Гагаринского парка, - отметил Сергей Аксенов. - Немаловажно, что крымские архитекторы вложились в необходимый объем финансирования, который республика направит на реконструкцию парка. Из бюджета Республики Крым на выполнение проекто-изыскательских работ будет выделено 30 миллионов рублей.

Уже в третьем квартале 2021 года проект выйдет из экспертизы, и начнутся строительно-монтажные работы. А прогуляться по обновленному парку горожане смогут в конце 2022 года. "Уверен, что работу абсолютно реально выполнить с опережением плана, поскольку никаких сложных работ проводиться не будет", - отметил Аксенов.

Главный вход в парк со стороны улицы Толстого будет выполнен в виде амфитеатра, который защитит тихую зону от городского шума и одновременно станет зрительным залом для общегородских концертов, спектаклей и акций.

Основная идея авторов концепции - превращение обновленного парка в уголок дикой природы, место, где симферопольцы отдыхают от города. "Сердцем" этого оазиса станет пруд Озерки и Гагаринский луг. Перегруженные пешеходные тропы планируется максимально отодвинуть от берегов, чтоб освободить место для созерцания природы и контакта с водой. На берегах смонтируют деревянные пирсы и сформируют свободные пространства газонов для отдыха горожан.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Также проект предусматривает создание разнообразных бесплатных общественных игровых зон, в том числе для детского и семейного отдыха. По периметру запроектировано кольцо здоровья - это дорожка для бега и ходьбы, вдоль которой расположатся гимнастические площадки и воркауты. Как уточнила главный архитектор РК Ирина Соловьева, по периметру парка организуют парковки. Везде будет работать система видеонаблюдения. Также рассматривается вариант строительства подземного пешеходного перехода через улицу Киевскую к реконструируемому сейчас скверу у Дома культуры профсоюзов.

- Победитель конкурса сможет сформировать команду авторов будущего проекта, - пояснил глава департамента архитектуры и градостроительства администрации Симферополя Олег Коробчук. - Кардинальных изменений в парке не произойдет, и симферопольцы не потеряют любимый зеленый уголок отдыха. Реконструкция направлена на то, чтобы дооснастить парк, пересмотреть его функционал, подчеркнуть особенности и определить стратегии развития.

На реконструкцию парка из бюджета РК будет выделено 700 миллионов рублей. В том числе самую большую сумму - 244 миллиона - потратят на сеть пешеходных и велодорожек, 140 миллионов - на уличную мебель, в том числе 300 скамеек, сидений и качелей и 150 урн. В 54 миллиона обойдется входной амфитеатр. Отдельная статья расходов - озеленение стоимостью 174 миллиона рублей, в том числе предполагается посадить 800 лиственных деревьев и 520 хвойных, а также 19300 кустарников.

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