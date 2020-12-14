В Сочи охранник разбил посетителю машину из-за отсутствия маски

В Центральном районе Сочи охранник магазина разбил покупателю стекло машины из-за отсутствия маски.

"Инцидент произошел днем 10 декабря, - сообщили "РГ" в пресс-службе УВД по Сочи. - Материал зарегистрирован проводится проверка".

В Сети опубликовано видео происшествия, на котором видно, как охранник магазина разбивает кулаком боковое стекло автомобиля. Водитель сообщает, что зашел в Fix Price, расположенный на улице Тоннельной, 2, чтобы купить молочный коктейль, но без маски ему не продали товар - и он пошел за ней в машину. В этот момент подошел охранник и разбил стекло.

Пострадавшему пришлось обращаться в травмпункт.