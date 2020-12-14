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14.12.2020 17:44
Рубрика: Происшествия

В Волгограде заключили под стражу подозреваемого в двойном убийстве

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в убийстве 25-летней давности, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

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Свою вину в содеянном фигурант уголовного дела признал частично. Расследование продолжается.

По версии следствия, 5 февраля 1996 года в одной из квартир в Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружили тела 60-летней хозяйки жилища и ее 30-летней дочери. Эксперты установили, что молодая женщина скончалась от выстрела в голову, а смерть ее матери наступила в результате множества колото-резаных ран.

Следователи тогда же завели уголовное дело по статье "убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц", однако долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но в этом году вернулись к материалам дела.

Незадолго до смерти молодая волгоградка выгодно продала квартиру, а деньги отдала на хранение матери. На момент осмотра места происшествия в комнатах царил беспорядок. То есть преступник явно что-то искал. Следователи предположили, что злоумышленник знал о сделке и, вероятнее всего, входил в круг общения убитых. А накануне преступления горожанку неоднократно видели в компании приятеля, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины. На днях его задержали в Московской области и доставили в Волгоград для проведения с его участием следственных действий. Сличение его отпечатков пальцев с теми, что были обнаружены в 1996 году, стало неопровержимым доказательством причастности задержанного к расследуемому двойному убийству.

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