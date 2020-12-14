Чемпион Европы по армрестлингу погиб в ДТП в Сургуте

Фото: Страница Федерации армрестлинга Ханты-Мансийского автономного округа в соцести "Вконтакте"."

Чемпион Европы по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Аслан Темирсултанов скончался в результате ДТП, сообщается на странице Федерации армрестлинга Ханты-Мансийского автономного округа в соцсети "Вконтакте". Спортсмену было 24 года.

Авария произошла в центре Сургута в субботу вечером, сообщает РИА Новости. Водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. В результате скончался пассажир отечественного автомобиля, которым оказался Темирсултанов.

В прошлом году Темирсултанов выиграл чемпионат Европы по армрестлингу среди спортсменов с нарушением зрения в своей весовой категории, а годом ранее стал вице-чемпионом мира.