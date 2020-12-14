На Урале двое велосипедистов украли 400 килограммов пшеницы

В Челябинской области по горячим следам раскрыта кража 400 килограммов пшеницы с зернотока рядом с селом Чудиново.

По подозрению в совершении преступления задержаны два сельских жителя, сумевшие за две ночи перевезти похищенное на велосипедах, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- Оба подозреваемых в возрасте 43 и 49 лет являются работниками данного агропредприятия, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - В рабочее время они наполнили пшеницей восемь мешков и спрятали их на территории зернотока. В дальнейшем в течение двух ночей вывозили украденное на велосипедах.

Теперь злоумышленникам грозит наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отметили в полиции.