Тобольские ученые открыли неизвестный науке гриб

Тобольские биологи нашли новый вид пластинчатых грибов. Находку была сделана на болотах, что на стыке Тобольского и Вагайского районов Тюменской области.

"Молекулярно-генетические исследования, проведенные на базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института РАН, подтвердили видовую самостоятельность грибов", - сообщается на официальном портале администрации Тобольска.

Гриб назвали Volvariella paludosa - Вольвариелла болотная, где первая часть это принадлежность к роду, а вторая - место его обитания. Информацию об этом разместили в авторитетном профильном журнале Persoonia, а значит, тюменский гриб считается официально признанным мировым научным сообществом.

Как рассказал научный сотрудник Отдела экологических исследований ТКНС УрО РАН Владимир Капитонов, у гриба серовато-белая шляпка до семи сантиметров в диаметре, гладка ножка длиной до восьми сантиметров и толщиной около одного. Вольвариелла болотная - единственный в своем роде гриб, который встречается на переувлажненных местах.

"Что касается съедобности и питательных свойств, то эти вопросы потребуют дополнительных исследований, - говорит ученый-миколог. - Известно, что род Вольвариелла содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии".