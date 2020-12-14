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14.12.2020 08:44
Рубрика: Экономика

В Екатеринбурге проведут международный симпозиум по робототехнике

Текст: Анна Шиллер
Екатеринбург будущим летом станет первой в стране площадкой для Международного симпозиума по робототехнике ISR.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

54-ю по счету встречу производителей роботов и мировых ученых устроят на промышленной выставке "Иннопром". Эту новость эксперты анонсировали на онлайн-сессии уральского мероприятия, посвященной роботизации бизнеса.

В России упростят внедрение искусственного интеллекта в повседневность

В регионе главный упор делают на развитие промышленных роботов, которые выполняют большинство задач ручного труда. Такие манипуляторы уже применяют в горнодобывающем деле, на машиностроительных заводах и меткомбинатах, в нефтегазовой индустрии. Последняя, по оценкам аналитиков, к 2030 году потребует внедрения миллиона роботов.

- Местные предприятия являются и интеграторами промышленных роботов, выпуская продукцию для автоматизации производств. Два свердловских предприятия входят в список ТОП-30 крупнейших российских интеграторов. А для подготовки кадров вузы и колледжи сотрудничают с компаниями отрасли, которые предоставляют роботизированные комплексы, - говорит первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

По словам производителей робототехники, сейчас в такие цифровые решения готов инвестировать также малый и средний бизнес. Например, покупая модели для дезинфекции помещения или термометрии. Спрос на роботов как в производстве, так и сфере услуг усиливает вторая волна пандемии и желание сократить расходы, думают в отрасли.

На сессии "Иннопром онлайн" эксперты обсудят робототехнику

- На российском рынке есть огромный потенциал, возможности которого еще не исчерпаны. Только в 2020-м его доля в секторе робототехники может вырасти на 30-40 процентов к прошлому году, - считает Дмитрий Капишников, гендиректор представительства международной компании, которая недавно она подписала соглашение с челябинским заводом по локализации производства промроботов.

Как отмечает исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская, боты начнут активно применять и в логистических процессах. Благодаря проведению ISR в Екатеринбурге бизнесу удастся заручиться поддержкой ученых, которые участвуют в разработке технологий. Скажем, в сфере атомной промышленности россияне сформировали целую научную школу.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Иннопром-2020

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