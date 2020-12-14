В какие города хотят поехать в командировку россияне

Аналитики составили рейтинг городов, наиболее популярных у специалистов, которые ездят в командировки. Так, россияне с деловым визитом хотели бы посетить Санкт-Петербург, Москву и Сочи. А у жителей Екатеринбурга в приоритете, помимо столицы и курорта на Черном море, - еще и Калининград, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

В опросе участвовали трудоустроенные соотечественники, чья работа предполагает командировки по стране.

Так, за Санкт-Петербург голоса отдали 16 процентов респондентов, за Москву - 11 процентов (то есть каждый девятый опрошенный), за Сочи - пять.

По четыре процента получили Владивосток, Казань и Калининград. В Краснодар мечтают отправиться в командировку три процента, а в Екатеринбург и Новосибирск - по два. При этом, уточнили эксперты, каждому десятому вообще все равно, куда ехать по работе.

Посетить Москву с деловым визитом чаще всего хотят сотрудники из Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону и Уфы. Санкт-Петербург желанным городом назвали жители Воронежа, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Челябинска.