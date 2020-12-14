В какую сумму обойдется россиянам новогодний стол

Аналитики подсчитали примерную сумму, которую в этом году потратят россияне, чтобы поставить на стол традиционные новогодние салаты и закуски.

Так, в среднем по стране набор продуктов для приготовления стандартных угощений - "Оливье", "Мимозы", "Селедки под шубой", тарталеток с икрой, горячих блюд, мандаринов, газировки и так далее - обойдется в 5729 рублей.

В перечень покупок не вошел алкоголь, уточняется в исследовании "Сбермаркет" и "Работа.ру", которое цитирует ТАСС. Эксперты рассказали, для людей каких профессий накрыть новогодний стол будет проще всего. Ожидаемо в их числе оказались программисты и разработчики, для которых цена угощения составит всего шесть процентов от средней по России зарплаты в этой отрасли - 97 тысяч рублей. Также несильно ударит условный "Оливье" по карману водителей-логистов, чья средняя зарплата составляет около 90 тысяч рублей. В эту пятерку вошли и врачи: застолье обойдется им в шесть с половиной процентов от средней ставки, которую эксперты рассчитали равной 86,44 тысячи рублей.

"В Екатеринбурге безболезненно для кошелька приготовить салаты и нарезки смогут каменщики (до 125 тысяч рублей) и директора в сфере торговли (до 91 791 рубля) - от своей зарплаты им нужно отдать 4-6 процента", - говорится в материалах исследования.

Не так легко со вкусом проводить уходящий год будет бухгалтерам, уборщикам, администраторам, пекарям и юристам, которым придется потратить на покупку продуктов существенную часть своей зарплаты (для юристов, например, это 14,67 процента).

"Сложнее всего составить праздничный стол будет упаковщикам (сферы АПК и производств) в Новосибирске (средняя зарплата - до 24,5 тысяч рублей) и уборщикам помещений в Екатеринбурге (средняя зарплата - до 28 тысяч рублей): им придется выложить от 20 процентов до четверти зарплаты", - резюмируют специалисты.